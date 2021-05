Lady Gaga montre son dos dans un petit bikini string avant l’apparition de l’invité à la réunion des amis

LADY Gaga a montré son dos dans un petit bikini string avant son apparition à la réunion des amis.

Lady Gaga, 35 ans, a montré son superbe corps de bikini sur Instagram.

La chanteuse de Bad Romance s’est assise par terre et a croisé ses jambes nues dans les clichés sexy.

L’actrice d’American Horror Story avait de longs cheveux bruns alors qu’elle portait son maillot de bain bleu.

Le visage nouvellement annoncé de la marque de champagne Dom Pérignon a posté un emoji d’une sirène dans la légende.

Pour le prochain rendez-vous spécial, l’actrice de A Star is Born se joindra Lisa Kudrow, 57 ans, pour interpréter la chanson Smelly Cat de Phoebe Buffay.

Le réalisateur Ben Winston, 39 ans, a récemment confirmé le duo entre les deux actrices et a expliqué comment l’idée est née.

Ben a dit: «J’ai dit à Lisa, ‘Seriez-vous prêt à le chanter?’ et elle a dit: ‘Ouais, ce serait amusant.’ »

«Nous avons parcouru quelques noms et nous avons tous les deux convenu que Gaga, si nous pouvions l’avoir, serait l’ultime parce qu’elle s’associe et se sent proche de Phoebe à bien des égards, comme le dit Gaga dans la série.

«Ce fut un très beau moment, et Lady Gaga a sauté sur l’occasion de le faire.

Ben a ajouté: « Nous nous sommes assis là avec les deux guitares avec Lisa et elle et avons travaillé là-bas et ensuite. »

Lisa rejoindra ses camarades co-stars de Friends, Jennifer Aniston, 52, Courteney Cox, 56, Matt LeBlanc, 53, Matthew Perry, 51 et David Schwimmer, 54 ans, pour les retrouvailles.

Lady Gaga rejoindra d’autres stars invitées, telles que David Beckham, 46, Justin Bieber, 27 et Cindy Crawford, 55 ans, pour le spectacle HBO MAX.

La Réunion avait été retardée plusieurs fois en raison de la pandémie.

Lorsque la première bande-annonce de l’émission spéciale sur les retrouvailles a été mise en ligne le 13 mai, les fans ont remarqué Matthew semblait avoir brouillé ses mots et même hoché la tête pendant le clip.

Les fans ont exprimé leur inquiétude en raison de la lutte de Matthew contre la dépendance.

Une source a révélé au Sun que Matthew avait subi une intervention dentaire d’urgence, ce qui l’a laissé dans la douleur, et il n’a pas rechuté.

La source a déclaré: «Matthew s’est présenté à la réunion et les membres de son équipe ont déclaré qu’il avait subi une intervention dentaire d’urgence ce jour-là.

«On a dit que cela avait un impact sur son bien-être et aussi sur la façon dont il se sentait.

«Il avait souffert de ce que nous comprenons, ce qui a provoqué des troubles de l’élocution.

«Évidemment, personne ne veut filmer après une intervention, mais c’est arrivé.

L’initié a conclu: « Matthew a dit à son entourage qu’il était sobre et qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. »

Friends: The Reunion sera présenté en première sur HBO Max le 27 mai.