Lady Gaga assiste au tapis rouge et aux questions-réponses du « Gaga Chromatica Ball » d’HBO aux studios Nya le 23 mai à Los Angeles.

David Jon/Getty Images pour HBO

Des cheveux noirs, des sourcils décolorés et un ensemble blanc qui, selon elle, était censé ressembler à un pièce de voitureLady Gaga a fait ses débuts Bal Gaga Chromatica concert spécial dans son style signature jeudi soir, avec une première à Los Angeles pour ses fans.

Le film de concert suit Gaga lors de l’arrêt à Los Angeles de sa tournée Chromatica Ball 2022, alors qu’elle envahit le Dodger Stadium avec à la fois ses plus grands succès et de nouvelles chansons de son album de 2020. Chromatique. Il s’agissait de la première tournée tous stades de Gaga et ne comprenait que 20 dates, commençant en Allemagne en juillet 2022 et se terminant deux mois plus tard à Miami.

Lors de la première, Gaga – qui s’est rapidement transformée après le tapis rouge en une tenue noire avec un masque étincelant – s’est assise pour une courte séance de questions-réponses avec Accéder à Hollywoodde Scott Evans avant la projection. Les invités ont été informés à l’avance qu’il s’agirait d’un événement réservé aux personnes debout et la danse a été encouragée pendant le film.

« Je suis incroyablement chanceuse d’être ici avec vous tous. Je suis tellement excitée », a déclaré Gaga devant une foule de plusieurs centaines de fans. «C’était un moment tellement spécial. Cette tournée s’est déroulée à une époque où les gens ne pensaient pas qu’on pouvait faire une tournée [amid the pandemic] et les stades étaient remplis partout dans le monde et ils étaient complets, tous habillés, dansant et chantant. Je suis tellement excitée que vous voyiez tous ce que nous avons inventé de près.

La star a révélé lors du chat qu’elle « avait fait cinq émissions avec COVID », expliquant : « Je l’ai partagé avec tous les membres de mon équipe. J’ai dit: « Je ne veux pas que quiconque se sente mal à l’aise au travail et que vous n’êtes pas obligé de jouer et que vous n’êtes pas obligé de travailler ce jour-là, mais je vais faire le spectacle » parce que je ne l’ai tout simplement pas fait. Je veux décevoir tous les fans. Et la façon dont je l’ai vu aussi, c’est comme si les fans se mettaient tous en danger chaque jour en venant au spectacle.

En réfléchissant à la tournée, Gaga a déclaré que celle-ci et l’album « étaient à bien des égards la fin d’une période de ma vie et le début d’une période totalement nouvelle ». Et j’ai l’impression que cette période représente peut-être quelques albums où je disais en quelque sorte au revoir à de vieilles blessures, cicatrices ou défis et avec cette tournée, je me suis senti vraiment renouvelé pour faire quelque chose de complètement différent. Elle a noté que l’esthétique de la tournée était assez différente de celle de l’album, admettant: « Je pense que je me sentais assez courageuse pour adopter cette esthétique brutaliste d’une manière que je n’étais pas assez courageuse pour le faire lorsque j’ai sorti l’album pour la première fois. »

Elle a également discuté de la mode et de la scénographie uniques du spectacle, de la chorégraphie – en plaisantant « c’était la première tournée que j’ai jamais faite dans des appartements » – et de « Babylon » étant la chanson la plus difficile à interpréter.

À propos du choix de sortir cette tournée spécifique sous forme de film de concert, Gaga a expliqué : « J’avais l’impression que le Bal Chromatica était un moment où je suis passé au niveau supérieur et c’était quelque chose qui valait la peine d’être documenté et vu pour les gens que j’aime – pas que je je n’ai pas aimé mes autres tournées. Je suis sûr que nous pouvons tous comprendre que le sentiment de fierté personnelle de quelque chose est vraiment différent du sentiment que ressentent tout le monde autour de vous.

« Je pense que la passion personnelle est en réalité une sorte d’expérience privée », a-t-elle poursuivi. « Je suis sûr qu’il y a beaucoup de tournées et d’albums auxquels j’ai participé et que vous auriez tous adoré voir de près, et je suis désolé pour ceux que vous n’aviez pas. Mais j’espère que vous savez que ce que vous êtes sur le point de regarder, je le maintiens avec tout.

Lady Gaga et Scott Evans parlent sur scène. David Jon/Getty Images pour HBO

La star a déclaré qu’elle était actuellement « en studio tous les jours ». J’ai écrit tellement de chansons, j’ai produit tellement de chansons, et cela ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais fait auparavant. J’aime briser les genres et j’aime explorer la musique. Il y a quelque chose de vraiment beau à savoir que vous serez aimé quoi que vous fassiez », a-t-elle déclaré, remerciant tout le monde dans le public de lui avoir fait ressentir cela. Gaga a ajouté à propos de ce moment de son parcours créatif que « quelque chose que j’explore définitivement en ce moment, c’est en quelque sorte l’art de l’intensité et je pense que l’art de l’intensité a en fait commencé pendant cette tournée. Mais je n’en ai pas encore fini. »

Après la séance de questions-réponses, les fans ont dansé sur le film, tout en s’arrêtant pour prendre des photos lors d’une exposition présentant plusieurs de ses costumes de la tournée. Bal Gaga Chromatica sera présenté en première samedi sur HBO et sera disponible en streaming sur Max.