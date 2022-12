Lady Gaga fait la danse TikTok « mercredi » virale « Bloody Mary » : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Licences d’actualités / MEGA

Hitmaker “Born This Way” Lady Gaga36 ans, s’est rendu sur TikTok le 8 décembre pour participer au virus Mercredi tendance qui présente sa chanson “Bloody Mary” de 2011. “BLOODY WEDNESDAY”, l’icône pop a sous-titré la vidéo en noir et blanc d’elle recréant la danse. Dans le clip, Gaga peut être vue en train de faire son meilleur maquillage gothique et de mettre une tenue qui est une version de mercredi Addams de l’émission à succès Netflix.

Plus à propos Lady Gaga

@Lady Gaga MERCREDI SANGLANT #fyp ♬ son original – le compte principal a été banni

Après que le maquillage de la fondatrice de Haus Labs ait été défini et que ses chaussettes hautes aient été enfilées, c’est là que le vrai plaisir a commencé. Gaga a alors commencé à éclater en Jenna Ortega‘s dance du spectacle, ainsi que les paroles du gagnant d’un Grammy. “Je vais danser, danser, danser

Avec mes mains, mains, mains Au-dessus de ma tête, tête, tête Comme Jésus l’a dit », chante la chanson de Gaga.

Depuis que Gaga a partagé la vidéo emblématique, de nombreux fans de la série et Little Monsters se sont rendus dans la section des commentaires pour s’extasier sur le clip. “Si j’étais Jenna Ortega, je le perdrais en ce moment”, a écrit un fan, tandis qu’un autre a sonné, “GAGA A FAIT LA CHOSE.” Un troisième admirateur a noté que l’acteur oscarisé rencontrait à nouveau le succès sur une chanson sortie il y a plus de dix ans. “Je t’aime Gaga !!! vous obtenez toute la reconnaissance que vous méritiez depuis le début », ont-ils écrit.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





La vidéo de l’interprète de “Bad Romance” a également été publiée une semaine seulement après celle de mercredi Addams. Twitter a écrit sur la tendance. “Je vous vois faire mes mouvements de danse sur Bloody Mary de @LadyGaga. Je comprends qu’elle est suivie par des petits monstres. J’approuve », écrit le compte. Et même Mother Monster elle-même a répondu au tweet! « Tuez mercredi ! Vous êtes les bienvenus à Haus of Gaga à tout moment (et amenez Thing avec vous, nous aimons les pattes ici) », le Une star est née a écrit l’actrice. Suite à cet incroyable croisement de la culture pop, le compte Twitter officiel de Netflix a ajouté le tweet de Gaga à sa biographie officielle. “” Meurtre mercredi !” – LADY GAGA [skull emoji]», lit-on au moment d’écrire ces lignes.

Bien sûr, Netflix est aussi un petit monstre, comme ils l’ont republié la vidéo sur leur compte officiel juste une heure après que Gaga l’ait partagé. “Mother Monster est arrivée à Nevermore”, écrit le compte. Cependant, comme mentionné précédemment, la tendance est devenue virale et d’autres célébrités se sont jointes à nous. Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills étoile Lisa Rina59 ans, a même participé à la tendance via TikTok, avec ses filles Amélia21, et Dalila Hamlin, 24. Jenna est également allée sur Twitter le 25 novembre pour remercier son inspiration de l’avoir aidée à créer la danse. “Grâce à Sioux sioux, Bob Fosse‘s ‘Rich Man’s Frug’, Lisa Loring, Lene Lovitch, Denis Lavant, et des images d’archives de goths dansant dans des clubs dans les années 80. M’a aidé sur celui-ci, ” elle tweeté.

Lien connexe Lié: Les tatouages ​​de Lady Gaga : tout ce qu’il faut savoir sur l’art corporel de la superstar

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.