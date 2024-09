Lady Gaga explique pourquoi elle n’a pas réfuté les rumeurs selon lesquelles elle est un homme

Lady Gaga a enfin parlé des vieilles rumeurs selon lesquelles elle serait née homme. Lors d’une apparition dans la série Netflix Et après ? L’avenir avec Bill GatesElle a répondu directement aux spéculations, disant à Gates qu’elle n’avait jamais ressenti le besoin de répondre parce qu’elle « ne se sentait pas victime ».

« Quand j’avais une vingtaine d’années, il y avait une rumeur selon laquelle j’étais un homme », a déclaré Lady Gaga à Gates dans l’épisode. « J’ai voyagé partout dans le monde. J’ai fait des tournées et pour promouvoir mes disques et presque à chaque fois que j’ai participé à une interview, il y avait des images trafiquées sur Internet. Ils me disaient : « Il y a des rumeurs selon lesquelles tu es un homme. Qu’as-tu à dire à ce sujet ? » »

Elle a poursuivi : « La raison pour laquelle je n’ai pas répondu à la question, c’est parce que je ne me sentais pas victime de ce mensonge et je me suis dit : qu’en est-il d’un enfant accusé de cela qui penserait qu’une personnalité publique comme moi aurait honte ? J’ai été dans des situations où réparer une rumeur n’était pas dans le meilleur intérêt du bien-être d’autres personnes. Dans ce cas, j’ai essayé de susciter la réflexion et de perturber d’une autre manière. J’ai essayé d’utiliser la désinformation pour créer un autre point perturbateur. »

Gaga, qui joue aux côtés de Joaquin Phoenix dans la suite à venir Joker : Folie à Deuxa ajouté : « Je suis habituée à ce que l’on écrive des mensonges à mon sujet depuis que j’ai 20 ans. Je suis une artiste. Je trouve ça plutôt drôle. »

En 2011, la chanteuse a répondu à une question sur les rumeurs lors d’une interview avec Anderson Cooper sur CNN, en déclarant : « Pourquoi diable vais-je perdre mon temps et publier un communiqué de presse sur le fait que j’ai ou non un pénis ? Mes fans s’en fichent et moi non plus. »

Lady Gaga joue Harley Quinn dans Joker : Folie à Deuxqui reprend deux ans après l’original Joker. On y retrouve Arthur Fleck (Phoenix) qui passe du temps à Arkham, un hôpital psychiatrique, en attendant son procès après avoir tué sauvagement l’animateur de talk-show Murray Franklin (Robert De Niro). Alors qu’il lutte contre sa double identité, il rencontre son âme sœur en la personne d’Harleen « Lee » Quinzel, alias Harley Quinn. Le film montre le couple chanter ensemble, comme on peut l’entendre dans une bande-annonce récente.

Côté musique, Lady Gaga sortira le premier single de son LP actuellement sans titre, communément appelé LG7en octobre. Gaga a enregistré l’album, son premier depuis Chromaticaau studio d’enregistrement Shangri-La de Rick Rubin à Malibu. Selon Vogueelle a passé la majeure partie de l’année à travailler non seulement sur le prochain album pop mais aussi sur un « projet surprise » qui a été tout aussi peu détaillé.

« Il y a beaucoup de douleur associée à cette aventure, et lorsque je commence à explorer cette douleur, cela peut faire ressortir une autre facette de mon art », a expliqué Gaga à propos de son processus créatif actuel à Vogue« Quand je suis ici dans ce studio, je suis détendu et je peux affronter mes démons, et ce qui est remarquable, c’est que… c’est ça la musique. Je peux l’entendre en retour. »