Lady Gaga explique pourquoi elle n’a pas pris la peine de répondre à la rumeur selon laquelle elle est un homme

Lady Gaga n’est pas née comme certains le pensaient il y a quelques années, et elle réfléchit maintenant à sa réponse prudente à ces rumeurs datées.

Lors d’une apparition sur Netflix dans «Et après ? L’avenir avec Bill Gates”, Gaga a répondu aux suggestions selon lesquelles, alors qu’elle devenait une célébrité, elle était soit un homme, soit intersexe.

« J’ai voyagé partout dans le monde », a déclaré Gaga à Gates. « J’ai voyagé pour des tournées et pour promouvoir mes disques, et presque à chaque fois que j’ai donné une interview, il y avait des images trafiquées sur Internet. Ils disaient : « Il y a des rumeurs selon lesquelles tu es un homme. Qu’as-tu à dire à ce sujet ? » »

Gaga avait généralement une réponse nonchalante à ces questions, comme l’a démontré une interview de 2011 avec Anderson Cooper de CNN pour «60 minutes.”

« Il y avait cette rumeur selon laquelle vous aviez un appendice mâle », a déclaré Cooper à l’époque.

« Peut-être que oui », a répondu Gaga. « Est-ce que ce serait si terrible ? »

« Mais c’est intéressant », a poursuivi Cooper. « Beaucoup d’artistes auraient publié une déclaration disant « Ce n’est absolument pas vrai », mais on s’amuse avec ça. »

« Pourquoi diable vais-je perdre mon temps à faire un communiqué de presse pour dire si j’ai ou non un pénis ? », a plaisanté Gaga. « Mes fans s’en fichent et moi non plus. »

Dans sa conversation avec Gates, Gaga a expliqué plus en détail pourquoi elle n’avait pas nié les spéculations sur son sexe.

« La raison pour laquelle je n’ai pas répondu à la question, c’est que je ne me sentais pas victime de ce mensonge et je me suis dit : qu’en est-il d’un enfant accusé de cela qui penserait qu’une personnalité publique comme moi aurait honte ? », a-t-elle ajouté. « J’ai été dans des situations où réparer une rumeur n’était pas dans le meilleur intérêt du bien-être d’autres personnes. »

La superstar a déclaré qu’elle s’était habituée aux fréquentes « désinformations » à son sujet.

« J’ai l’habitude que des mensonges soient publiés à mon sujet », a déclaré Gaga. « Je suis une artiste. Je trouve ça plutôt drôle. »