Lady Gaga explique pourquoi elle a refusé de croire aux rumeurs selon lesquelles elle était un homme

Lady Gaga a parlé des rumeurs selon lesquelles elle « était un homme » au début de sa vingtaine.

La pop star, lors d’une apparition dans l’émission « What’s Next ? The Future With Bill Gates », a déclaré à l’animateur milliardaire que les rumeurs « avaient fait le tour du monde » alors qu’elle était en déplacement pour une tournée ou pour la promotion de ses disques.

Elle a noté des « images » sur Internet « qui avaient été trafiquées » d’elle à l’époque.

« Ils me disaient : « Tu sais, il y a une rumeur selon laquelle tu es un homme. Qu’est-ce que tu as à dire à ce sujet ? » », a déclaré Gaga.

Elle a poursuivi : « La raison pour laquelle je n’ai pas répondu à la question, c’est parce que je ne me sentais pas victime de ce mensonge. »

Gaga a ajouté qu’elle pensait aux enfants qui pourraient être confrontés à des commentaires similaires et qui « penseraient qu’une personnalité publique comme moi aurait honte ».

« Parfois, je pense que ce que je veux dire, c’est que je me suis retrouvée dans des situations où régler une rumeur n’était pas dans le meilleur intérêt de – je pensais au bien-être des autres », a-t-elle déclaré.

« Dans ce cas, j’ai essayé de susciter la réflexion et de perturber les débats d’une autre manière. J’ai essayé d’utiliser la désinformation pour créer un autre point de rupture. »

La chanteuse, dans une interview accordée à « 60 Minutes » en 2011, a répondu à une question posée par Anderson Cooper où le journaliste détaillait les allégations concernant son corps.

« Mes fans s’en moquent, et moi non plus. » a déclaré Gaga à propos des rumeurs.

L’acteur de « Une étoile est née », dans une interview accordée à ABC News en 2009a déclaré à Barbara Walters qu’elle ne se souciait « pas vraiment » de la rumeur avant d’aborder les discussions autour d’elle.

« Au début, c’était très étrange, et tout le monde disait : « C’est vraiment une belle histoire ». Mais dans un sens, je me représente d’une manière très androgyne, et j’adore l’androgynie », a déclaré Gaga.

« Alors vous aimez brouiller cette ligne ? » demanda Walters.

« J’aime repousser les limites », a répondu Gaga.

Gaga, dans sa récente interview avec Gates, a déclaré que les gens supposent que ses performances ne sont « pas réelles », mais elle les voit comme la « chose la plus réelle » que vous verrez d’elle.

Elle a ajouté : « C’est bien plus réel que toutes les rumeurs qui sont conçues pour m’entourer afin d’obtenir plus de clics. »

« Les gens supposent […] « C’est ma performance qui n’est pas réelle. Mais pour moi, c’est la chose la plus réelle que vous verrez de moi. » Lady Gaga parle de la façon dont elle a géré la désinformation au cours de sa carrière dans What’s Next? The Future with Bill Gates. En cours de lecture. pic.twitter.com/legQm24FEA — Netflix (@netflix) 18 septembre 2024