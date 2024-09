Lady Gaga explique pourquoi elle a ignoré les rumeurs selon lesquelles elle avait un pénis

Au début des années 2010, Lady Gaga confronté au même genre de travestissement ignoble qui a proliféré beaucoup trop dans la société ces dernières années. Après qu’une photo de Glastonbury qui semblait montrer Gaga avec une bosse dans ses sous-vêtements soit devenue virale en 2009, la pop star a passé plusieurs années à repousser les questions quant à savoir si elle avait ou non un pénis dans les interviews. (Gaga dit que la photo originale a été trafiquée.) Dans un clip désormais légendaire de 60 minutesAnderson Cooper a posé la question et Gaga a répondu : « Peut-être que j’en ai un ? Ce serait si terrible ?… Pourquoi diable vais-je perdre mon temps et faire un communiqué de presse pour dire si j’ai ou non un pénis ? Mes fans s’en fichent et moi non plus. »

la fois où Lady Gaga a embarrassé Anderson Cooper pour avoir posé des questions étranges pic.twitter.com/XAAyT291KD https://t.co/bThqGMygnn — Léon (@skyferrori) 20 août 2024

Lady Gaga et Bruno Mars partagent un titre étonnamment discret (pour eux) « Die With A Smile »

Joaquin Phoenix et Lady Gaga enfilent le Ritz dans une nouvelle Joker : Folie à deux bande-annonce

Gaga vient de réexpliquer pourquoi elle n’a jamais envoyé ce communiqué de presse lors d’une apparition sur Netflix Et après ? L’avenir avec Bill Gates« Quand j’avais une vingtaine d’années, il y avait une rumeur selon laquelle j’étais un homme », a-t-elle déclaré, via L’Indépendant« J’ai voyagé partout dans le monde. J’ai fait des tournées et pour promouvoir mes disques, et presque à chaque fois que j’ai passé une interview, ils me disaient : « Il y a des rumeurs selon lesquelles tu es un homme. Qu’est-ce que tu as à dire à ce sujet ? » »

Outre le caractère manifestement grossier de la question, l’artiste dit qu’elle ne voulait pas non plus jouer la carte de la stigmatisation liée à l’accusation. « La raison pour laquelle je n’ai pas répondu à la question est que je ne me sentais pas victime de ce mensonge et je me suis dit : qu’en est-il d’un enfant accusé de cela qui penserait qu’une personnalité publique comme moi aurait honte ? », a-t-elle déclaré. « J’ai connu des situations où réparer une rumeur n’était pas dans le meilleur intérêt du bien-être d’autres personnes… Je suis habituée à ce que des mensonges soient imprimés sur moi depuis que j’ai 20 ans. Je suis une artiste. Je trouve ça plutôt drôle. »

En 2010, Gaga a également répondu aux rumeurs dans une interview avec Cosmopolite. « Quand un mec dit : « Oh je suis foutu » [sic] « Quand on voit toutes ces filles cette semaine, on se tape dans la main et on rigole. Mais quand une femme le fait, et que c’est médiatisé, ou qu’elle parle ouvertement de sa sexualité, ou qu’elle est libre ou libérée, on se dit : « Oh, elle doit avoir des pubs ». Il y a une menace. »

Dans son prochain projet, Lady Gaga incarne Harley Quinn face au Joker de Joaquin Phoenix (et livre une interprétation explosive de « That’s Life » de Frank Sinatra dans le film). dernière bande-annonce du film). Joker : Folie à deux sort le 4 octobre dans les salles.