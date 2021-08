NEW YORK — Mardi soir, deux des meilleurs artistes de New York ont ​​fait de la magie sur l’une des scènes les plus emblématiques de la ville.

Tony Bennett et Lady Gaga se sont réunis au Radio City Music Hall pour « One Last Time », le premier des deux spectacles d’adieu que les amis et collaborateurs de longue date jouent en vue de leur deuxième album commun, « Love for Sale », sorti le 10 octobre. 1. Le deuxième concert est jeudi.

Le duo apparemment improbable s’est rencontré pour la première fois en 2011 et a sorti un album de jazz, « Cheek to Cheek », en 2014. Depuis lors, Gaga a sorti deux albums solo dont « Chromatica » de l’année dernière et a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale pour « Shallow » de « Une étoile est née » de 2018 Bennett, quant à lui, a enregistré deux autres albums en duo avec Bill Charlap et Diana Krall. Il a révélé en février qu’on lui avait diagnostiqué la maladie d’Alzheimer.

Bennett, qui a eu 95 ans mardi, a reçu un diagnostic de maladie en 2016. Mais la légende de la musique était plus vive et charismatique que jamais puisqu’il a joué un solo d’environ une demi-heure pour la foule à guichets fermés de Radio City, ce qui lui a donné un ovation debout après presque chaque chanson. Les faits saillants de la set-list comprenaient « Steppin’ Out with My Baby », « Fly Me to the Moon » et « Last Night When We Were Young », alors que Bennett chantonnait de manière poignante sur « les bras qui s’accrochaient quand nous étions jeunes la nuit dernière ».

« This Is All I Ask » de l’icône du jazz était tout aussi émouvant, d’autant plus que Bennett s’est attardé sur les dernières lignes obsédantes de la ballade: « Et laissez la musique jouer tant qu’il y a une chanson à chanter / Et je resterai plus jeune que le printemps. » Tout au long de son set, Bennett se tenait près d’un piano au centre de la scène et parlait rarement, à part les « merci », « wow » et « whoa » occasionnels entre les chansons. Mais ses fréquents baisers aériens et ses pouces vers le public indiquaient qu’il savait à quel point il était aimé.

Gaga, 35 ans, a gentiment servi de maître de cérémonie et de femme hype pendant le concert d’une heure et demie, qui a également été enregistré pour un prochain spécial télévisé. La pop star a ouvert pour Bennett avec une performance théâtrale sans vergogne, mettant en vedette deux somptueux changements de costumes alors qu’elle secouait, tremblait et se faufilait à travers la scène en mode chanteuse de salon.

En plaisantant sur certaines de ses mésaventures sur scène plus tôt dans la nuit, y compris la perte de sa perruque en dansant, Gaga a proclamé: « Jusqu’à présent, j’ai appelé Tony Bennett » Tony Benny « et mes cheveux sont tombés. Les choses ne peuvent que s’arranger. mieux. »

La chanteuse caméléon était à la fois sensuelle et sincère tout au long de son set rempli de standards, jouant avec charme les camarades du groupe ainsi que les membres du public, dont certains étaient assis à des tables sur scène pour aider à évoquer l’ambiance du club de jazz du spectacle. Elle a longuement parlé de ses hypothétiques funérailles en présentant « Coquette », impassible qu’elle souhaite être incinérée. (« J’ai déjà acheté mon urne. Et si j’y vais et que quelqu’un me donne une permanente et me met dans une robe rose ou quelque (juron)? ») Elle a également dédié un émouvant « What a Difference a Day Makes » pour braver médecins et infirmières de première ligne, ajoutant: « Nous savons tous que nous venons de traverser au moins un an et demi de COVID, et nous continuons. »

L’un des faits saillants indéniables de la soirée a été le phénoménal coup de poing de Gaga dans « La Vie en Rose », qu’elle a chanté dans « A Star is Born » et « New York, New York », qu’elle a utilisé pour présenter Bennett au milieu de l’année. spectacle. Elle a chaleureusement dédié le premier à sa sœur, la créatrice de mode Natali Germanotta, qu’elle a chantée en larmes en courant dans le public et en chantant directement pour elle.

« Désolé, j’ai dû aller chanter à ma sœur pendant une seconde », s’est excusé Gaga après être littéralement remonté sur scène. « Certaines choses sont plus importantes que le showbiz. »

« New York, New York » était également enthousiasmant, alors que Gaga enfilait un haut-de-forme et que la foule des New-Yorkais applaudissant et applaudissait chantait.

« Commencez à répandre la nouvelle / c’est l’anniversaire de Tony Bennett », a-t-elle chanté dans sa glorieuse ceinture gutturale, ajoutant: « C’est mon ami. C’est mon compagnon musical. C’est le plus grand chanteur du monde entier. »

Après avoir dirigé Radio City dans une tendre chanson de « joyeux anniversaire », Gaga a interprété trois morceaux avec Bennett à la fin de la nuit : « The Lady is a Tramp », « Anything Goes » et « It Don’t Mean a Thing (If It Je n’ai pas cette balançoire). » Il a clôturé le concert avec une belle interprétation de son classique de 1962 « I Left My Heart in San Francisco ».

« Vous avez été un bon public. J’adore ce public », a déclaré Bennett juste avant son rappel.

« Et une autre salve d’applaudissements pour M. Tony Bennett », a déclaré Gaga avec révérence, s’inclinant devant son ami et lui donnant un baiser sur la joue, avant de quitter la scène main dans la main.