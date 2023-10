Lady Gaga et son copain Michael Polansky vont au concert de Katy Perry à Las Vegas – Hollywood Life

Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Lady Gaga et son petit ami, Michael Polanski, ont été aperçus dans le public chez un autre chanteur Katy Perry Résidence « PLAY » à Las Vegas le vendredi 6 octobre. Les deux hommes ont été vus en train de profiter du spectacle dans le public sur une rare photo d’eux lors d’un rendez-vous amoureux. Gaga, 37 ans, et Michael avaient l’air de s’amuser au spectacle de Katy.

Pour la sortie, Gaga a porté une veste en cuir sur ce qui semblait être une petite robe noire. Elle avait ses cheveux blonds décolorés séparés sur le côté. Dans un fan-capturé vidéo, elle a également été vue portant des lunettes de soleil et un sac à main assorti. Elle a fait signe à d’autres spectateurs qui lui ont fait signe alors qu’elle se dirigeait vers son siège. Pendant ce temps, Michael est resté décontracté, portant un sweat à capuche gris avec un motif rayé sur le devant et une casquette noire et grise.

Lady Gaga et son petit ami au show de Katy Perry à Las Vegas. https://t.co/OUhWXS19kU -Pop Crave (@PopCrave) 8 octobre 2023

Gaga et Michael ont passé un week-end musical à Las Vegas. Outre le show de Katy, le duo a également assisté à l’un des concerts de U2 au Sphere, selon une photo prise par un fan. Photos. Dans un vidéoGaga a été vue dansant et sautillant sur la chanson des rockers irlandais « Beautiful Day ».

La rumeur disait que la chanteuse « Paparazzi » sortait avec Michael lorsqu’ils ont été aperçus ensemble début 2020. Elle a confirmé sa romance avec l’entrepreneur technologique dans une publication Instagram en février de la même année. Le couple était également présent au président Celui de Joe Biden inauguration en janvier 2021. Bien que les deux parlent rarement de leur romance, Gaga a partagé un bref commentaire pour jaillir de lui dans une interview en novembre 2021 avec Le journaliste hollywoodien. « Mes chiens et l’homme que j’aime représentent toute ma vie », a-t-elle déclaré.

Ce fut certainement une année très chargée pour Lady Gaga. Le week-end de la popstar à Vegas survient quelques semaines seulement après la sortie de sa collaboration avec les Rolling Stones et Stevie Wonder, « Doux sons du ciel. » La chanson épique de sept minutes fera partie du prochain album des Stones Les diamants de Hackney.

En plus de son apparition sur la chanson classique des rockers, elle a également terminé son travail sur le très attendu Joker suite, Folie à Deux, de retour en avril. Le film mettra en vedette Joaquín Phoenix reprenant son rôle acclamé par la critique de méchant de bande dessinée, pour lequel il a remporté un Oscar. Gaga incarnera la petite amie du Joker, Harley Quinn.