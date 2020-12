La pop star s’est associée à Oreo pour sortir une ligne de biscuits inspirée de son album de danse «Chromatica».

S’inspirant du design de l’album de 16 titres, les biscuits à la vanille sont rose vif avec une garniture crème verte et présentent divers reliefs inspirés de l’album.

Les cookies en édition limitée seront disponibles dans des packs de six cookies dans les dépanneurs à partir de janvier. Les fans peuvent s’inscrire au « Lady Gaga x Oreo Stan Club » le mois prochain pour être avertis lorsque les packs pleine grandeur seront officiellement disponibles, a déclaré un porte-parole d’Oreo à CNN.

Dans un effort pour « diffuser des messages musicaux de gentillesse dans tout le pays », le couple a annoncé « Chantez avec Oreo », une campagne qui encourage les fans à envoyer des messages musicaux à leurs proches pour avoir la chance de gagner un assortiment de swag Lady Gaga et expériences – y compris des billets de concert et une rencontre et de bienvenue (en attendant les restrictions Covid-19).