Lady Gaga et Joaquin Phoenix peuvent-ils encore remporter des nominations aux Oscars pour « Joker 2 » ?

Lady Gaga affrontera probablement sa première actrice de soutien aux Oscars pour « Joker: Folie à Deux ». Mais jusqu’où « Mother Monster » peut-il mener un film avec des critiques aussi épouvantables ?

« Joker : Folie à Deux » reprend Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), interné à l’asile d’Arkham, en attente de procès pour ses crimes violents. Alors qu’il est aux prises avec son identité fracturée, Arthur trouve l’amour avec son codétenu Lee (Gaga) et commence à adopter la musique qui a toujours joué dans son esprit chaotique.

Lady Gaga — « Joker : Folie à Deux »

Warner Bros.

Pour ceux qui ne l’ont pas vu, il ne s’agit pas d’un cas de « fraude par catégorie ». Le rôle de Gaga est étonnamment limité. Alors qu’elle apporte sa formidable présence à l’écran, son personnage passe au second plan face aux troubles intérieurs de Fleck, servant souvent de complément musical lorsque le film l’exige. Le portrait de Harley Quinn par Gaga offre une vision sombre et nuancée du méchant emblématique – c’est une interprétation plus réservée et sinistre que ce à quoi on pourrait s’attendre. C’est aussi la seule performance remarquable du film (avec Leigh Gill, reprenant son rôle de Gary Puddles du premier film).

Cette année, cependant, Gaga fait face à une rude concurrence de la part d’une liste débordante d’actrices de soutien, qui comprend d’autres musiciens notables tels que Selena Gomez (« Emilia Pérez »), Ariana Grande (« Wicked ») et Jennifer Lopez (« Unstoppable »). Si tous les noms étaient retenus (très improbable), pourriez-vous imaginer les notes des Oscars ? Mais Warner Bros. mise-t-il sa carte « Joker » uniquement sur Gaga ?

Le « Joker » original (2019) a divisé les critiques, même après avoir remporté le Lion d’or à Venise. Pourtant, malgré l’accueil polarisé, il a remporté 11 nominations aux Oscars, dont une pour le meilleur film, le plus grand nombre de tous les films cette année-là. Et sa compétition comprenait « 1917 », « Once Upon a Time in Hollywood » et l’éventuel gagnant « Parasite ». Avec un score Rotten Tomatoes de 68 % à l’époque (maintenant 69 %), il est devenu l’un des films nominés pour les meilleurs films les moins bien notés de l’histoire des Oscars.

Alors, quelles sont les perspectives d’Oscar de ce film musical ? Actuellement, « Joker : Folie à Deux » détient 35% sur Rotten Tomatoeset les chances d’attirer l’attention sur les récompenses peuvent dépendre de l’acceptation ou non de la performance de Gaga.

En examinant le champ des nominés potentiels (organisé dans les mises à jour des prédictions des Oscars de cette semaine), je ne vois aucun film qui « rendrait les gens fous ». Il n’y a rien de tel qu’un « Livre vert » ou « Le Lecteur » pour faire bouillonner de colère les critiques. « Joker 2 » ne conviendrait-il pas à cette facture ?

Gaga a déjà prouvé qu’elle était un pilier de la saison des récompenses. En 2018, elle est devenue la deuxième personne (après Mary J. Blige) à être nominée pour le rôle d’acteur et pour l’écriture de chansons la même année pour « A Star Is Born ». Elle a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale pour « Shallow » aux côtés d’Andrew Wyatt, Anthony Rossomando et Mark Ronson. En 2021, elle a remporté des nominations aux Golden Globes, aux SAG Awards, aux Critics Choice et aux BAFTA pour son rôle de Patrizia Reggiani dans « House of Gucci », mais a notamment été snobée par l’Académie. Une personnalité de premier plan, telle que la star lauréate d’un Grammy, garantit que les électeurs de l’industrie regarderont le film avant de voter. Elle a également écrit la chanson titre qui joue dans le film (et qui peut être soumise), mais on ne sait toujours pas si Gaga choisira de la prendre en considération.

Même si « Joker : Folie à Deux » a été filmé, le film dispose d’une liste de talents hollywoodiens respectés derrière la caméra, ce qui pourrait renforcer ses chances d’obtenir des nominations. La compositrice oscarisée Hildur Guðnadóttir, le directeur de la photographie Lawrence Sher, le monteur Jeff Groth, le chef décorateur Mark Friedberg, la décoratrice Karen O’Hara et la costumière Arianne Phillips – tous reconnus pour le premier « Joker » – pourraient être des prétendants au sein de leur branches respectives.

farceur 2

Warner Bros.

Et puis, bien sûr, il y a Phoenix. Figure vénérée parmi ses collègues acteurs, il a remporté son Oscar pour avoir joué le Joker dans le premier film et compte trois nominations supplémentaires à son actif. Les Oscars ont une longue tradition de reconnaissance des acteurs qui subissent d’intenses transformations physiques et émotionnelles pour leurs rôles. La performance de Phoenix dans « Folie à Deux », tout comme son tour obsédant dans l’original, est terrifiante – il a l’air encore plus mince que la dernière entrée – et met en valeur sa gamme musicale. C’est le genre de dévouement que les acteurs ont tendance à remarquer et à aimer récompenser. Mais pas à chaque fois. Alors que certaines transformations comme Matthew McConaughey (« Dallas Buyers Club ») balayent les saisons de récompenses, d’autres – comme Christian Bale dans « The Machinist » – sont entièrement snobées. La capacité de Phoenix à naviguer dans le paysage des récompenses (et à continuer d’éviter les questions sur la sortie du film de Todd Haynes) sera vitale. Le film doit également être performant au box-office pour être pris en considération.

Ce qui pourrait aider Phoenix, c’est que la catégorie du meilleur acteur est apparemment moins encombrée, offrant un chemin légèrement plus facile vers une nomination. L’Actors Branch est également connu pour négliger les critiques d’un film en faveur de l’amour établi de sa star comédienne. Vous pouvez regarder des acteurs déjà nominés comme Cate Blanchett (une autre suite filmée, « Elizabeth: The Golden Age » de 2007), Denzel Washington (« Roman J. Israel, Esq. » de 2017), Glenn Close (« Hillbilly Elegy » de 2020 »), Stanley Tucci (« The Lovely Bones » de 2009), Sean Penn (« I Am Sam » de 2001) et la liste est longue. Cette petite différence pourrait l’aider à dépasser des noms comme Timothée Chalamet (« A Complete Unknown »), Paul Mescal (« Gladiator II ») et Sebastian Stan (« The Apprentice »), que le grand public croie ou non. sa performance le « mérite » ou non.

Voici une statistique intéressante aux Oscars : au cours de ses 96 ans d’histoire, 102 films ont reçu 10 nominations ou plus. Parmi eux, seulement 16 – « Mme. Miniver, « Going My Way », « Airport », « Le Parrain », « Le Parrain II », « Chinatown », « L’Exorciste », « The Sting », « Rocky », « Star Wars », « Conditions d’utilisation ». of Endearment », « Crouching Tiger, Hidden Dragon », « Gladiator », « The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring », « Joker » et « Dune » – ont donné naissance à des suites directes. Quatre d’entre eux ont de nouveau reçu les nominations des meilleurs films, et trois sont toujours en attente de leur résultat, parmi lesquels « Dune: Part Two », « Gladiator II » et « Folie à Deux » de cette année.

Lorsqu’on prévoit les Oscars, il ne faut jamais oublier que les critiques ne sont pas les électeurs des Oscars. Depuis 2018, les goûts des critiques et des électeurs de l’Académie ont sensiblement divergé. Des films comme « Bohemian Rhapsody », « Vice », « Le Procès des Sept de Chicago », « Don’t Look Up » et le gagnant du meilleur film « Green Book » ont tous reçu de nombreuses critiques de la part des médias et des critiques, mais sont allés sur pour gagner des hochements de tête majeurs aux Oscars. « Folie à Deux » pourrait-elle être le candidat controversé de cette année qui « met tout le monde en colère ? » Seul le temps nous le dira.