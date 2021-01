Gaga a chanté l’hymne national, tandis que Lopez a interprété un mélange de chansons patriotiques qui comprenait «This Land Is Your Land».

Avant l’événement, Lopez a partagé une photo avec les troupes de la Garde nationale près du Capitole, qu’elle a partagée sur Instagram.

« Quel honneur de passer quelques instants avec ces braves hommes et femmes. Merci pour votre service et votre sacrifice. Je vous honore aujourd’hui et tous les jours. Demain, je chante pour vous et tous les Américains », a-t-elle sous-titré.

Garth Brooks et John Legend se produiront également dans le cadre de la célébration.