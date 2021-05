Lady Gaga et Harry révèlent des problèmes de santé mentale

Alerte spoiler: ce qui suit contient des informations sur « The Me You Can’t See », maintenant diffusé sur Apple TV +.

Le prince Harry, Lady Gaga, Glenn Close et Oprah Winfrey s’ouvrent dans la série sur la santé mentale « The Me You Can’t See », maintenant diffusée sur Apple TV +.

Les animateurs de talk-shows royaux et célèbres servent de producteurs exécutifs de la série en cinq épisodes et discutent de leurs propres expériences tout au long des épisodes. La série présente également des articles de style magazine d’actualités qui présentent des célébrités et des athlètes comme l’actrice nominée aux Oscars Close, le basketteur professionnel DeMar DeRozan, la boxeuse Virginia «Ginny» Fuchs et le fils du défunt comique Robin Williams, défenseur de la santé mentale Zak Williams.

Voici quelques-uns des moments émouvants de la série.

Meghan a dit à Harry « Je pense que tu as besoin de voir quelqu’un »

Le royal dit dans le deuxième épisode de la série qu’il savait que s’il n’allait pas chez un thérapeute, il perdrait sa femme Meghan, qu’il épousait en 2018.

«Quand elle a dit: ‘Je pense que tu as besoin de voir quelqu’un’, c’était en réaction à une dispute que nous avions,» se souvient Harry. « Et dans cet argument, sans le savoir, je suis revenu à Harry, 12 ans, » l’âge qu’il avait lorsque sa mère, la princesse Diana, est décédée des suites d’un accident de voiture à Paris en 1997.

Dans la première de l’émission, Harry dit qu’il était furieux des circonstances de la mort de sa mère et « du fait qu’il n’y avait pas du tout de justice. » «Les mêmes personnes qui l’ont poursuivie dans le tunnel l’ont photographiée mourant sur la banquette arrière de cette voiture», dit-il.

Lady Gaga parle de « rupture psychotique totale »

Dans les débuts de la série, la chanteuse primée aux Grammy et aux Oscars se souvient d’avoir 19 ans lorsqu’un producteur a menacé de brûler sa musique si elle ne se déshabillait pas.

«Ils n’ont pas arrêté de me demander, puis je me suis figée, et je – je ne me souviens même pas», se souvient-elle en pleurant. Gaga, maintenant âgée de 35 ans, dit qu’elle ne se sentait pas à l’aise de nommer son agresseur. «Je ne veux plus jamais affronter cette personne», dit-elle.

À la suite du traumatisme, Gaga dit: «J’ai eu une pause psychotique totale, et pendant quelques années, je n’étais plus la même fille.»

Glenn Close a vécu un traumatisme d’enfance d’un culte religieux

L’actrice a révélé son expérience « vraiment horrible » en grandissant dans ce qu’elle a appelé un culte religieux.

Quand elle avait 7 ans, elle dit que sa famille s’est impliquée dans le Modern Re-Armanent, également connu sous le nom de MRA, un groupe religieux que l’actrice « Hillbilly Elegy » a décrit comme une secte.

«Tout le monde a dit les mêmes choses. Il y avait beaucoup de règles et beaucoup de contrôle», dit Close. «À cause de la façon dont nous avons été élevés, tout ce que vous pensiez faire pour vous-même était considéré comme égoïste.

Elle dit qu’elle n’est jamais partie en vacances en famille ni n’a eu aucune autre expérience à se souvenir en dehors de la secte, ce qui a rendu difficile pour elle de se connecter avec les autres à l’âge adulte.

«En raison de la dévastation, émotionnelle et psychologique, de la secte, je n’ai pas réussi dans mes relations et à trouver un partenaire permanent, et je suis désolé pour cela», dit Close.

L’actrice affirme que malgré son traumatisme d’enfance, elle a pu trouver « réconfort et compagnie » en se rapprochant de ses sœurs dans le Montana.

«Je suis rentré chez eux», a déclaré Close. « Cela pour moi m’a ancré psychologiquement de manière très importante. »

L’enfance d’Oprah: « Je savais que j’étais seule »

La célèbre animatrice de talk-show a déclaré que dans la première de la série, le seul traumatisme de sa vie qui la faisait encore pleurer est la blessure d’aller vivre avec sa mère lorsqu’elle était enfant après avoir été élevée par sa grand-mère.

Winfrey dit que sa mère vivait dans la maison de quelqu’un qui avait «la peau très claire» qui maltraitait Oprah à cause de la couleur de sa peau.

«Cette toute première nuit, elle ne m’a pas laissé entrer dans la maison», dit Winfrey. « Il y avait un petit hall d’entrée sous véranda qui donnait sur la rue, et j’ai dû dormir là-bas sur un canapé. »

Winfrey dit que lorsque sa mère ne protesta pas, « À cet instant … je savais que j’étais seule. »

