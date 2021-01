Il semble que les choses entre Lady Gaga et son petit ami Michael Polansky ne cessent de s’améliorer.

Le chanteur, 34 ans, a noué une relation amoureuse avec l’investisseur technologique en 2019, et le duo n’a cessé de se renforcer depuis.

En fait, on rapporte que Gaga est «folle» de son homme alors que leur relation discrète continue de s’épanouir loin des projecteurs.

De plus, le chanteur de Chromatica est « heureux, en bonne santé et bien placé », a déclaré une source à People.

« Gaga s’est éclaté lors de l’inauguration et était de bonne humeur », a ajouté l’initié. « Elle est très contente de Michael et est reconnaissante de son soutien. »







Après avoir lancé l’hymne national lors de l’inauguration du président Joe Biden la semaine dernière, la star a été photographiée en train de partager un baiser passionné avec son homme.

Elle a ensuite partagé l’adorable cliché sur les réseaux sociaux.

Michael a regardé sa petite amie monter sur scène à Washington, DC avec une performance à couper le souffle de The Star Spangled Banner alors que Joe Biden prêtait serment.







« Il s’est contenté de rester en arrière-plan et de se fondre », a déclaré une autre source au magazine. « Aux quelques personnes que Gaga a rencontrées dans les coulisses du Capitole, elle disait: » C’est mon petit ami « . »

Les deux hommes ont passé le verrouillage ensemble, ce qui a permis à leur relation d’atteindre de nouveaux sommets pendant la pandémie.

« Michael a sa propre vie et son travail, mais ils ont aussi des passions communes, donc c’est un bel équilibre », a ajouté la source. « Les choses vont vraiment bien. »

The Mirror a contacté les représentants de Lady Gaga pour commentaires.







Bien qu’elle publie rarement à son sujet, Gaga – de son vrai nom Stefani Joanne Angelina Germanotta – a admis en avril dernier qu’il était «l’amour de sa vie».

Le lauréat d’un Oscar et d’un Grammy a été lié pour la première fois à l’entrepreneur au cours du Nouvel An lorsqu’ils ont sonné ensemble en 2020 à Las Vegas et les rumeurs ont été alimentées lorsqu’ils ont été repérés ensemble pendant le week-end du Super Bowl.

Michael est un diplômé de Harvard et ancien investisseur qui travaille en tant que PDG de l’ancien patron de Napster, Sean Parker, Parker Group.







Gaga était auparavant fiancé à l’acteur Taylor Kinney, les deux se séparant après cinq ans en 2016.

La chanteuse de Shallows s’est fiancée à Christian Carino, 51 ans, mais ils se sont séparés il y a deux ans.

Elle était liée à l’ingénieur du son Dan Horton au cours de l’été, mais elle a confirmé en octobre 2019 qu’elle était célibataire.

