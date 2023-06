Lady Gaga embrasse V de BTS alias Kim Tae-Hyung sur ses joues, les fans disent « cette photo vaut mille mots »

V et Lady Gaga de BTS n’ont pas besoin d’être présentés, ils sont nos préférés depuis que nous avons commencé à les entendre chanter et à les voir sur scène. Maintenant, une photo d’eux devient virale sur les réseaux sociaux et les internautes réagissent.

La photo provient des Grammys de l’année dernière dans laquelle Lady Gaga peut être vue en train d’embrasser V sur ses joues et de lui parler. La photo a conquis tout le monde et ARMY y a réagi. L’un d’eux a écrit : « Cette image vaut mille mots. L’admiration que TAE a pour Lady Gaga. Le second a dit : « Deux stars mondiales incroyables. » Le troisième a dit : « Comme le fils d’une femme riche… et la mère est fière du succès de son fils… » Le quatrième a dit : « J’espère qu’ils feront une collaboration avec des chansons écrites par chacun. La cinquième personne a dit : « Je suis jaloux.





Pendant ce temps, récemment, Jungkook de BTS est allé à Weverse et est allé en direct afin d’interagir avec ses fans. Cependant, il s’est endormi alors que 6 millions de personnes le regardaient. Il portait un t-shirt à manches courtes, recouvert de draps blancs. Le chanteur a déclaré: « Si je m’endors comme ça, l’entreprise va devenir folle. » Le live a duré environ 21 minutes et 6 millions de personnes l’ont regardé dormir.

BTS ARMY est allé sur Twitter et a partagé des vidéos de lui en train de dormir. L’un d’eux a écrit : « 21 minutes de sommeil de Jungkook sur son live ». Le second a dit : « Une expérience unique dans une vie, voir Jungkook au lit, dormir et parler avec nous, omg. » La troisième personne a écrit : « Alors… tu me dis que Jungkook, avant de s’endormir, nous a dit qu’on ne pouvait pas se faire mal, pour qu’on ne se blesse jamais… ?! Même avant de dormir :(( qu’est-ce qu’on peut faire pour protéger un ange comme lui, sérieux ? »