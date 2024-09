Lady Gaga donne une réponse appropriée aux sceptiques

Répondez-leur avec votre succès, est la devise adoptée par Lady Gaga lorsque les sceptiques doutaient de ses capacités.

En laissant un commentaire sous une vidéo Tiktok qui montrait un groupe intitulé « Stefani Germanotta, tu ne seras jamais célèbre » Joker : Folie à Deux Star a déclaré : « Certaines personnes avec qui j’étais à l’université ont fait ça à l’époque. »

Le groupe, le Visage impassible La chanteuse a déclaré qu’elle vivait à une époque où elle était à l’université et où un groupe d’étudiants était contre elle, prédisant qu’elle ne connaîtrait jamais la gloire.

En réponse à ces questions, l’homme de 38 ans a déclaré : « C’est pourquoi vous ne pouvez pas abandonner lorsque les gens doutent de vous ou vous rabaissent. Il faut continuer. »

Pour le groupe, ses sceptiques ont utilisé son nom gouvernemental et l’ont fait lorsque le Top Gun : Maverick la chanson de l’étoile Just Dance atteint le numéro 1 sur le Panneau d’affichage Hot 100 en 2009, selon Eh bien.

En 2005, Lady a quitté la Tisch School of the Arts de l’Université de New York pour poursuivre une carrière dans la musique et le théâtre.

En attendant, Lady se prépare à sortir le prochain Joker une suite qui pourrait devenir l’un des plus gros blockbusters de sa carrière.