Lady Gaga divise les fans après avoir admis qu’elle avait Covid lors de cinq concerts

Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire gratuite de Roisin O’Connor. Maintenant, écoutez ceci pour en savoir plus sur tout ce qui concerne la musique. Recevez gratuitement notre e-mail Maintenant, écoutez cet e-mail

Lady Gaga a révélé qu’elle avait donné cinq concerts de sa tournée Chromatica Ball tout en étant testée positive au Covid.

L’interprète de « Stupid Love » sortira prochainement son film-concert, Bal Gaga Chromaticadocumentant sa performance de son spectacle au Dodgers Stadium de Los Angeles en septembre 2022.

Le spectacle était l’une des 20 dates de la tournée, qui s’est déroulée dans des pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie.

Jeudi 23 mai, lors du lancement du film, Gaga – de son vrai nom Stefani Germanotta – a partagé quelques détails sur son engagement à se produire lors de la tournée, rappelant le « moment spécial » et les circonstances qui l’ont entouré.

« Je suis incroyablement chanceuse d’être ici avec vous tous. Je suis tellement excitée », a déclaré Gaga à la foule, selon Le journaliste hollywoodien.

«C’était un moment tellement spécial. Cette tournée s’est déroulée à une époque où les gens ne pensaient pas qu’on pouvait faire une tournée [amid the pandemic] et les stades étaient remplis partout dans le monde et ils étaient complets, tous habillés, dansant et chantant. Je suis tellement excitée que vous voyiez tous ce que nous avons inventé de près.

La star a ensuite révélé qu’elle « avait fait cinq spectacles avec Covid » car elle ne voulait pas annuler et décevoir les dizaines de milliers de supporters qui prévoyaient d’y assister.

Elle a expliqué : « J’ai partagé [the news] avec tous les membres de mon équipe. J’ai dit: « Je ne veux pas que quiconque se sente mal à l’aise au travail et que vous n’êtes pas obligé de jouer et que vous n’êtes pas obligé de travailler ce jour-là, mais je vais faire le spectacle » parce que je ne l’ai tout simplement pas fait. Je veux décevoir tous les fans.

Lady Gaga ( Getty Images )

« Et la façon dont je l’ai vu aussi, c’est comme si les fans se mettaient tous en danger chaque jour en venant au spectacle. »

Profitez d’un accès illimité à 70 millions de chansons et podcasts sans publicité avec Amazon Music Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Profitez d’un accès illimité à 70 millions de chansons et podcasts sans publicité avec Amazon Music Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

En réponse à l’aveu de la chanteuse, les fans ont partagé diverses opinions sur les réseaux sociaux, certains étant choqués par ses actions.

« Elle a joué avec QUOI et OÙ pendant QUAND ??? » » a écrit un utilisateur X consterné.

Un autre utilisateur est intervenu : « Ummm, pourquoi diable diriez-vous cela ? Vous vous donnez simplement des réactions négatives parce que vous mettez en danger non seulement votre santé et votre sécurité, mais aussi celle de MILLIERS de personnes… », tandis qu’un autre a simplement affirmé : « C’est tout simplement irresponsable. »

Cependant, d’autres comprenaient mieux la décision du chanteur de se produire alors qu’il était porteur du virus aéroporté.

« Elle a été vaccinée autour d’un groupe des mêmes 30 personnes pendant quatre mois et ils savaient tous quand elle était malade et ont consenti à se produire… CALMEZ-VOUS », a écrit une personne sur X.

Ailleurs, les fans ont été impressionnés par la capacité de la star lauréate d’un Grammy et d’un Oscar à traverser plusieurs émissions tout en étant malade.

« C’est en fait très impressionnant compte tenu de l’ampleur des ravages que ce virus fait peser sur votre corps, elle est vraiment l’une de nos plus grandes interprètes », lit-on dans un article de X.

L’indépendant a contacté un représentant de Lady Gaga pour plus de commentaires.

Bal Gaga Chromatica sera diffusé sur HBO le samedi 25 mai ; une date de diffusion au Royaume-Uni n’a pas encore été confirmée.