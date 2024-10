Lady Gaga dit qu’elle a dû « se débarrasser » de sa « bravade » habituelle sur scène pour son interprétation d’Harley Quinn dans la suite de « Joker »

CNN

Avec la sortie vendredi de « Joker: Folie à Deux », Lady Gaga présentera au public Lee Quinzel, sa version de l’amoureuse du Joker, Harley Quinn, tirée des bandes dessinées de DC.

Dans une interview avec CNN, Gaga a expliqué à quel point elle avait dû changer son approche habituelle du jeu pour le film, qui fait à la fois office de comédie musicale quelque peu épurée et d’histoire d’amour sombre entre Joker, alias Arthur Fleck (Joaquin Phoenix). , et le personnage de Gaga.

« Tout le sens du spectacle, toute la bravade d’être sur scène, toutes les choses que je fais en tant que Gaga et qui me viennent naturellement, j’ai essayé de me débarrasser complètement de ces choses », a déclaré Gaga, dont le vrai nom est Stefani Germanotta.

La chanteuse 13 fois lauréate d’un Grammy, qui a également remporté un Oscar pour sa chanson originale « Shallow » du film « A Star is Born » de 2018, a même désappris les techniques de chant pour son dernier rôle.

« J’ai essayé de mal respirer », a-t-elle partagé, ajoutant plus tard qu’elle « a essayé de ne pas faire de placement vocal dans ma gorge comme je le ferais lorsque je suis sur scène ».

Le résultat est un personnage avec une technique de chant sobre et discrète qui correspond au style de chant similaire de Phoenix dans leurs duos. Ils se synchronisent également d’autres manières, car elle se sent tout à fait à l’aise avec la violence et les incendies criminels aux côtés du Joker parfois meurtrier, comme on le voit dans le film.

« Folie à Deux » est la suite de « Joker » de 2019, qui a vu Phoenix remporter l’Oscar du meilleur acteur principal. Le film réalisé plus d’un milliard de dollars au box-office mondial, ce qui a en partie ouvert la voie à cette suite quelque peu improbable.

« Joker : Folie à Deux » est en salles vendredi.