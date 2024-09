Lady Gaga dit que son prochain album « déséquilibré » n’a « rien à voir avec ‘Chromatica' »

Lady Gaga a révélé que son prochain album ne ressemblerait en rien à son album studio de 2020 « Chromatica », et qu’il « se sentirait plutôt déséquilibré ».

Gaga a dévoilé sa surprise Joker 2 album compagnon « Harlequin » aujourd’hui (vendredi 27 septembre), mais devrait sortir son prochain album « pop » – actuellement baptisé « LG7 » – en février 2025. Pierre roulanteelle a fait le point sur le dossier et a déclaré que cela représenterait un « temps dans [her] vie » et « se sent déséquilibré ».

Elle a dit qu’elle n’était « même pas prête à parler de [the album] encore », mais a promis de partager plus de détails bientôt. Cependant, le New Yorker a révélé : « L’album pop n’a rien à voir avec ‘Chromatica. C’est un disque complètement différent […] Ce que je dirais, c’est que c’est tout pour moi.

« C’est censé être ingéré comme un moment de ma vie », a-t-elle poursuivi. « Et je suis aussi très enthousiasmé par cette idée selon laquelle je n’ai pas besoin d’adhérer à une époque si je ne le souhaite pas. Je peux en avoir plusieurs en même temps. Cela semble déséquilibré [laughs] et plus comme moi ou Harley. Ou n’importe qui.

Gaga a fait référence à son rôle le plus récent au cinéma, celui d’Harley Quinn face à Joaquin Phoenix dans le thriller psychologique musical. Joker : Folie à Deux. Le film sortira la semaine prochaine (4 octobre) aux États-Unis et est la suite du film primé aux Oscars 2019. Joker.

Plus tôt ce mois-ci, Gaga a annoncé que le premier single de « LG7 » arriverait en octobre après la sortie de Joker : Folie à Deux.

NME a donné Joker : Folie à Deux une critique quatre étoiles, affirmant que Gaga « brille dans une comédie musicale provocatrice en prison » et : «[director Todd] Phillips et [co-writer Scott] Silver a livré la dernière chose à laquelle on s’attendait : un film Joker socialement responsable qui trouve une manière intrigante d’explorer les conséquences (à la fois à l’écran et hors écran) du premier film. Joker Les fans ne devraient pas trop pleurer – Warner Bros. a intelligemment trouvé un moyen de laisser la porte un peu ouverte pour que la franchise continue, si le besoin s’en fait sentir.

Le mois dernier, cependant, Phillips a suggéré que Folie à Deux sera probablement le dernier film du Joker franchise : « C’était amusant de jouer dans ce genre de bac à sable pour deux films, mais je pense que nous avons dit ce que nous voulions dire dans ce monde. »

NME a décrit le dernier album solo de Gaga, « Chromatica » de 2020, comme une « pure célébration pop » et une « utopie fictive où tout est permis et où tout le monde est accepté » dans une critique quatre étoiles.

Cette semaine, Gaga a également organisé une soirée d’écoute intime et secrète de « Harlequin » à Londres.