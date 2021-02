Lady Gaga dit que son «cœur est malade» après un vol violent de chien – comme elle confirme une grande récompense | Actualités Ents & Arts

Lady Gaga a déclaré que son «cœur était malade» après le vol violent de ses chiens en confirmant une récompense de 500 000 $ pour leur retour en toute sécurité.

Son ami Ryan Fischer, qui promenait les animaux de compagnie, a été abattu lors de l’enlèvement à Los Angeles plus tôt cette semaine.

La chanteuse a posté ses premiers commentaires depuis l’incident sur Instagram.

« Mes chiens bien-aimés Koji et Gustav ont été emmenés à Hollywood il y a deux nuits », a-t-elle déclaré.

«Mon cœur est malade et je prie pour que ma famille soit à nouveau entière grâce à un acte de gentillesse.

« Je paierai 500 000 $ pour leur retour en toute sécurité. Envoyez un courriel à [email protected] pour nous contacter.

«Ou, si vous les avez achetés ou trouvés sans le savoir, la récompense est la même.

« Je continue de t’aimer Ryan Fischer, tu as risqué ta vie pour te battre pour notre famille. Tu es pour toujours un héros. »

Plus de 450000 personnes ont aimé le message en seulement 20 minutes, et le plaidoyer du chanteur comprenait également un certain nombre de photos des deux bouledogues français.

Le promeneur de chien de Moment Lady Gaga est abattu



La famille de M. Fischer a également publié une déclaration vendredi, affirmant qu’il devrait se rétablir complètement.

Ils ont dit qu’il recevait des «soins extraordinaires» à l’hôpital en remerciant les premiers intervenants qui l’ont aidé.

« Bien sûr, nous voulons également remercier Lady Gaga qui n’a montré que de l’amour et du souci continus pour Ryan et notre famille depuis le début », a ajouté la famille.

« Ryan aime Gustavo et Koji autant que Lady Gaga; nous nous joignons donc à son plaidoyer pour leur retour en toute sécurité. »

M. Fischer promenait les chiens lorsqu’une voiture s’est arrêtée et que deux hommes ont tenté de voler les animaux, a déclaré la police.

Vidéo capturée par des caméras de sécurité à domicile le montre en train de se relever et de deux hommes en vêtements sombres qui sortent.

Les hommes semblent se débattre avec M. Fischer avant que l’un d’eux ne tire ce qui semble être une arme à feu et qu’un coup de feu ne se fasse entendre, avant que le couple ne s’enfuie.