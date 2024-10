Lady Gaga : Disease review – un retour à la forme et à son son classique | Lady Gaga

TJusqu’à présent, 2024 s’est révélée résolument mitigée pour Lady Gaga. Du côté positif, son duo avec Bruno Mars, Mourir avec un sourire a été un énorme succès mondial : neuf semaines après sa sortie, elle figure toujours dans le Top 3 britannique et est la deuxième chanson la plus écoutée au monde sur Spotify. Mais ensuite il y a eu la débâcle de Joker : Folie à Deux, et son album Harlequin est sorti avec une réponse critique et commerciale très sourde. Gaga a fait un travail impressionnant en entraînant son public avec elle tout au long d’une approche éclectique de la pop dans laquelle la synthpop arty coexiste avec le soft-rock de la taille d’un stade, l’Americana infusée de country et le jazz vocal – mais elle semblait finalement les avoir perdus : un troisième album de standards, cette fois sans son défunt partenaire en duo Tony Bennett, et allié à l’une des plus grosses bombes au box-office de l’année, s’est apparemment avéré un pas de trop.

Peut-être pourra-t-elle rectifier les choses avec Disease, une chanson qui ignore le fait que ses plus grands succès de ces dernières années ont été des ballades puissantes – pas seulement Die With a Smile mais le Shallow, vendu à 10 millions d’exemplaires – et la ramène sur le territoire Gaga à l’ancienne. Certes, ses stans semblent penser qu’elle le peut. Quelques heures après la parution du single, l’un d’entre eux avait fait un tel écume qu’ils ont publié un essai en ligne de 1 500 mots comparant ses paroles à Sylvia Plath, Baudelaire et aux sonnets de John Donne, qui a impressionné même ceux qui ont été impressionnés par la poussée sexuellement directe de son texte. refrain – « allonge-toi comme un-deux-trois, tes yeux se révulsent en extase » – pourrait penser que cela revient à dorer un peu le lys.

Mais il n’est pas nécessaire d’aller si loin pour penser que Disease aurait pu figurer sur le premier album de Gaga, The Fame. Cela implique des synthés pétillants et déformés jouant des accords mineurs sombres ; un rythme percutant et légèrement industriel à quatre voix au sol ; un chant sur le mode strident et impérieux de Poker Face ou The Cure ; et des paroles qui, si elles ne ressemblent pas beaucoup au travail des poètes métaphysiques, semblent un peu dominatrices : « Crie pour moi bébé, comme si tu allais mourir.

C’est très bien produit, et si la chanson n’a pas la qualité indéniable, époustouflante et instantanée de Bad Romance, il lui manque l’élément de surprise que l’on trouve dans le brillant changement mélodique et tonal de ce morceau, des couplets aux teintes sombres aux couplets ensoleillés. Chœur Abba-esque – son son et son ambiance excessifs, plus c’est plus, parviennent à évoquer des souvenirs de Gaga de la fin des années 2000 et restent adaptés au climat pop désordonné de l’après-Brat. Ce qui a un sens assez ténu : à son arrivée, avec ses robes de viande et ses spectacles légèrement chaotiques, éclaboussés de sang et inspirés de l’art de la performance du centre-ville, Lady Gaga se sentait comme une force perturbatrice, son effet de cliquetis sur la pop n’était pas une force perturbatrice. des millions de kilomètres éloignés de Charli XCX cet été.