Lady Gaga : Critique d’Harlequin – L’album compagnon du Joker reprend les standards du jazz avec un sourire criard | Lady Gaga

UNLors de la récente première londonienne de l’histoire d’amour musicale tordue Joker : Folie à Deux, Lady Gaga, qui incarne Harleen « Lee » Quinzel/Harley Quinn, a été interrogée sur sa relation avec le personnage. Ayant étudié le jeu de méthode pendant une décennie à l’adolescence et étant devenue une adepte des tournées de presse chaotiques et divertissantes pour House of Gucci et A Star Is Born, Gaga a décrit « une femme complexe qui veut être qui elle veut être à tout moment ». . Si la fusion entre Harley Quinn et elle-même n’était pas déjà très claire, elle a ajouté : « Et ne laissera personne la coincer. »

Et c’est ainsi qu’après avoir annoncé un septième album de pop bangers à venir au début de l’année prochaine, et avec son premier single apparemment attendu le mois prochain, Gaga sort maintenant ce qui a été annoncé sur les panneaux publicitaires sous le nom de « LG6.5 », un titre teinté de jazz. , curiosité big band de 40 minutes composée de 13 chansons. Harlequin est présenté comme un « album compagnon » de la suite du Joker, plutôt que comme une véritable sortie de Lady Gaga, et présente une série de reprises aux côtés de deux originaux. Dans le contexte de la discographie de Gaga, il s’inscrit davantage aux côtés de Cheek to Cheek et Love for Sale, ses deux albums de standards de jazz avec Tony Bennett, qu’à son dernier album, l’opus électropop influencé par le cyberpunk de 2020, Chromatica.

En fait, il s’agit essentiellement de la récente résidence fastueuse de Gaga à Vegas, Jazz & Piano, transformée en album. Opener Good Morning, une reprise du classique de Judy Garland et Mickey Rooney de 1939, plante le décor, avec des gazouillis de cuivres, un piano enjoué et une contrebasse en tonneau. Gaga semble totalement en contrôle, sautant la chanson avec brio, mais il y a une forte odeur de semaine de big band sur The X Factor qui est difficile à déplacer. Cela n’est pas aidé par l’évidence des choix de chansons, qui, selon vous, ont plus de sens dans le contexte du film, mais avons-nous vraiment besoin de plus de versions de Get Happy, That’s Entertainment ou plus étroitement That’s Life ? De plus, avons-nous besoin d’encore plus de preuves que oui, Gaga peut vraiment chanter et oui, elle vient d’un milieu jazz, merci beaucoup ?

Bien meilleur est le plus décontracté World on a String, enregistré par tout le monde, de Frank Sinatra à Jermaine Jackson, qui est construit sur une figure de guitare étroitement enroulée qui se détend bientôt dans une houle chaude d’orgue et de batterie en écho. Il y a une légèreté dans la façon dont Gaga glisse autour de la mélodie, en particulier lorsqu’elle chante « Tu ne vois pas que je suis amoureux ? » (Son fiancé, Michael Polansky, est producteur exécutif de l’album.)

Après avoir taquiné les fans sur les réseaux sociaux avec des photos de ses guitares électriques à proximité ces dernières semaines, c’est un soulagement de les entendre sur sa version pleine de sang et en lambeaux du Joker (entendue pour la dernière fois comme thème de la sitcom australienne et créatrice de mèmes durable, Kath & Kim), ce qui semble avoir pu s’intégrer parfaitement à l’opus country-rock de 2016, Joanne. Quand elle lâche déchirer avec un gros grognement « le Joker est MEEEE« vers la fin, vous auriez aimé qu’il y ait un peu plus de cette énergie tout au long. Oh, When the Saints, cependant, annule l’amnistie des pop stars et des guitares avec un solo vraiment désagréable qui pue le doigté du manche.

Une curiosité plutôt qu’un classique, Harlequin plaira aux fans de standards de jazz parfaitement repris, aux apologistes du big band et aux fans de Gaga qui avaient l’impression d’avoir perdu une partie de leur enthousiasme pour la musique pendant la longue gestation de Chromatica. Ici, elle a l’air pleinement engagée, heureuse et complètement dans son élément alors qu’elle saute entre les différentes humeurs de Harley Quinn. Fait révélateur, sur l’original Happy Mistake, qui offre un aperçu de la psyché de Quinn/Gaga au milieu d’une guitare acoustique et de volutes de parasites électroniques, elle chante : « Je peux essayer de me cacher derrière le maquillage mais le spectacle doit continuer. » Néanmoins, c’est un spectacle qui ressemble au prélude à un prochain acte légèrement plus intéressant.