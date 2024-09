Lady Gaga a réalisé un nouvel album avec son fiancé Michael Polansky : ce qu’ils ont fait ensemble

Le fiancé de Lady Gaga, Michael Polansky, est son partenaire dans la vie — et maintenant en studio d’enregistrement !

Le vendredi 27 septembre, l’interprète de « Bad Romance » a sorti son dernier album studio, Arlequinqui sert d’album compagnon au prochain film Joker : Folie à Deux.

Polansky, 41 ans, a été co-producteur exécutif de l’album avec Gaga, et les deux hommes sont tous deux crédités comme co-auteurs de quatre titres : « Good Morning », « Get Happy », « On When the Saints » et « If ». Mes amis pourraient me voir maintenant. »

L’album entier est composé de reprises, à l’exception de « Happy Mistake », le seul morceau original écrit par Gaga, 38 ans, et son collaborateur de longue date, Bloodpop. Pendant ce temps, les chansons sur lesquelles elle a collaboré avec Polansky sont des standards et des airs de spectacle qu’ils ont mis à jour sur le plan sonore et lyrique.

Lady Gaga et Michael Polansky au Festival international du film de Venise, le 4 septembre 2024.

Pascal Le Segretain/Getty



Le chanteur « Alejandro » a annoncé l’album plus tôt cette semaine à la suite d’une série de publications et de panneaux d’affichage énigmatiques sur les réseaux sociaux.

Gaga a incarné son rôle de Lee (une version de Harley Quinn) dans Folie à Deuxsortie le 4 octobre, pour la commercialisation du nouvel album.

Pourtant, elle a assuré aux fans que la musique originale de Gaga était toujours en route avec un panneau d’affichage coquin intitulé Arlequin sous le nom de « 6.5 » — et « LG7 » devrait toujours arriver au début de l’année prochaine, après un nouveau single en octobre.

Le 26 septembre, Gaga s’est entretenue avec Zane Lowe sur Apple Music 1 et a parlé de l’inspiration derrière l’album.

« Cette idée de double identité a toujours fait partie de ma création musicale. Je créais toujours des personnages dans ma musique et lorsque j’ai créé Lee pour Jokerelle a vraiment eu un effet profond sur moi », a-t-elle déclaré. « J’ai en quelque sorte eu une expérience profonde avec le personnage et elle ne m’a tout simplement pas vraiment laissé de côté créatif et j’ai décidé de faire un album entier inspiré par elle. »

Lady Gaga.

Gareth Cattermole/Getty



Gaga a ajouté : « C’est une femme vraiment complexe et je pense, particulièrement en tant que femme dans la musique et productrice, c’était vraiment amusant de dire : ‘Cet album sera et je serai ce que je veux, quand je déciderai, quand je le ferai.’ Si je veux que ce soit du blues, ce sera du blues. Si je veux que ce soit du funk, ce sera du funk.

Le même jour, la pop star et actrice a fait ses débuts sur le tapis rouge Polansky lors de la première du film à Londres.

Parler à Buzzfeed Canadaon a demandé à Gaga ce qu’elle espérait manifester dans les 15 prochaines années.

« Vous savez, je suis si heureuse d’être amoureuse et je suis tellement excitée d’avoir une famille », a répondu Gaga à propos de Polansky, avec qui elle a été liée pour la première fois en 2020. « C’est donc définitivement le numéro un. »

Lady Gaga et son fiancé Michael Polansky à Londres le 25 septembre 2024.

Kate Green/Getty



Quant au prochain album « LG7 », Gaga a récemment déclaré Vogue que c’était l’idée de Polanksy.

« Michael est la personne qui m’a dit de faire un nouveau disque pop », a-t-elle déclaré au magazine de mode. « Il m’a dit ‘Bébé’. Je t’aime. Vous devez faire de la musique pop. »

Dans le même article de couverture, Polansky a ajouté : « Comme n’importe qui le ferait pour la personne qu’il aime, je l’ai encouragée à se pencher sur la joie. Sur le Chromatique tournée, j’ai vu un feu en elle; Je voulais l’aider à garder cela vivant tout le temps et simplement commencer à faire de la musique qui la rendait heureuse.