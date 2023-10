Lady Dragons prend la 3ème place à l’invitation de Grove City | Actualités, Sports, Emplois

GROVE CITY — Trois Lady Dragons ont remporté des médailles et l’équipe féminine de cross-country de Warren a terminé troisième au classement général, lors du John Sample Cross Country Invitational de samedi.

Sam Lindell a mené les garçons de Warren en tant que médaillé individuel à la 10e place. Les Dragon Boys ont terminé septième sur 14 équipes.

L’étudiant de deuxième année Morgan Alexander a mené les Lady Dragons avec une huitième place sur 116 en 20:11. Sa coéquipière Hannah Pearson, une senior, a terminé 10e en 20:46. Emma Peterson, étudiante de première année, a été la troisième médaillée de Warren, terminant 14e au classement général en 21 minutes.

L’équipe féminine de Warren — troisième avec 87 points derrière Hampton et Beaver Area avec 73 chacune — était également représentée par la junior Cassidy Britton (31e, 21:33); Jahzara Hunter, étudiant en deuxième année (38e, 22:06) ; Loralei Johnson, étudiante en deuxième année (53e, 23:02) ; la première année Leona Hovan (68e, 23:57) ; Riley Evan, étudiant en deuxième année (69e, 24:01) ; et l’étudiant de deuxième année Cayci Kramer (73e, 24:10).

Lindell, un junior, a terminé 10e sur 125 en 16:31. Parmi les autres garçons Dragon figuraient le junior Cam Williams (37e, 17:33); le junior Michael Bojaczko (59e, 18:36) ; Emre Morgan, étudiant en deuxième année (60e, 18:37) ; étudiant de première année Gavin Heeter (90e, 19:43) ; le senior Christopher Joblon (91e, 19:47) ; Cole English, étudiant en deuxième année (98e, 20h00) ; Sam White, étudiant de première année (102e, 20:16) ; et l’étudiant de première année Jonathan Bojaczko (118e, 22:10).

Dans la course des garçons universitaires juniors, l’étudiant de deuxième année Jack Monroe a terminé 42e sur 62 en 22h00 et l’étudiant de deuxième année Parker Mowrey, 47e en 22h35.

« Nous sommes arrivés à cette course avec la préparation nécessaire pour essayer de courir vite. » a déclaré l’entraîneur de Warren, Kevin Dustin. « Les enfants ont été vraiment impressionnés aujourd’hui. Nous avons réalisé de nombreux records personnels et avons bien performé en équipe aujourd’hui. Les terrains étaient remplis d’équipes de partout et nos garçons du premier cycle du secondaire ont terminé deuxièmes et nos filles universitaires troisièmes au classement général. Notre équipe de garçons perd du temps et s’en sort très bien, terminant septième au classement général. Nous avons eu une poignée de médaillés et un prix d’équipe pour les garçons du premier cycle du secondaire. Je suis très satisfait de la façon dont tout le monde a couru aujourd’hui.







