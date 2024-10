Lady Death Reveal d’Agatha All Along, expliquée

Pendant plus d’une décennie, depuis sa création en 2008 jusqu’en 2019, Marvel a sorti 23 films dans ce qui est maintenant connu sous le nom de La saga de l’infini. L’histoire globale a vu les héros les plus puissants de la Terre combattre Thanos, un titan fou obsédé par l’équilibre de l’univers. Mais l’une des plus grandes omissions de la bande dessinée sur laquelle la saga était largement basée était le personnage de Lady Death. Cinq ans après la fin du La saga de l’infinile MCU a enfin sa Lady Death grâce au dernier épisode de Agatha tout au long. Voici ce que vous devez savoir sur le puissant être cosmique.

Avant de plonger dans les origines comiques de Lady Death et les pouvoirs potentiels qu’elle apporte au MCU, parlons de ses débuts. Ceci est accompagné d’un gros avertissement de spoiler, donc si vous n’avez pas vu l’épisode sept de Agatha tout au longalors ne lis pas ! D’ACCORD. Le dernier épisode de la série Disney+ mettant en vedette Kathryn Hahn dans le rôle de la sorcière titulaire a lancé la bombe selon laquelle Rio Vidal d’Aubrey Plaza n’est autre que Lady Death elle-même. Cette révélation est intervenue à la fin du meilleur épisode de la série jusqu’à présent. Les fans avaient déjà deviné cette révélation grâce aux allusions pas si subtiles de la série et à une malheureuse fuite de Funko Pop. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement pour le MCU ?

Image : Merveille

Lady Death, Mistress Death ou simplement Death a été créé par Mike Friedrich et Jim Starlin et est apparu pour la première fois dans Capitaine Marvel #26 en 1973. Alors que l’idée de la mort était déjà présente dans les bandes dessinées, la représentation désormais emblématique de la mort sous la forme d’une femme ou d’un squelette en robe découle de ce problème. Mais Death deviendra surtout célèbre en 1991. Gantelet de l’infini arc écrit par Starlin. L’histoire raconte que le titan fou Thanos anéantit la moitié de la population de l’univers afin d’attirer l’attention de la Mort, dont il est amoureux. Le gant de l’infini deviendrait la base du MCU La saga de l’infinimais la Mort n’apparaîtrait pas. Au cours des années suivantes, la mort n’a jamais joué un rôle aussi important dans l’univers Marvel que dans Gantelet de l’infiniet est plus connu pour faire de brèves apparitions dans les histoires d’autres personnages. L’un de ses rôles récurrents ces dernières années a été celui d’intérêt amoureux pour Dead Pool.

L’aspect le plus intéressant de la Mort réside dans ses pouvoirs. La mort n’est pas un dieu ou un super-héros mais une entité cosmique. Cela signifie qu’elle est la personnification vivante de la mort et l’incarnation de toute vie qui se termine dans l’univers. Elle est, faute d’un meilleur mot, toute-puissante. Ses apparitions comiques l’ont montrée tuant et ressuscitant n’importe quel être de son choix, prenant n’importe quelle forme et contrôlant même le temps et la réalité. Cela ferait d’elle l’être le plus puissant que le MCU ait jamais vu.

La question est de savoir si la version d’Aubrey Plaza de Death in the MCU sera aussi puissante que son homologue comique. Jusqu’à présent, nous ne l’avons pas vue utiliser ses pouvoirs, mais cette version du personnage s’appuie beaucoup plus sur le côté mystique du MCU que sur le côté cosmique, d’où son introduction dans Agatha tout au long. La série a laissé entendre que sa relation avec Agatha était troublée en raison de la mort du fils d’Agatha, que la mort pourrait hypothétiquement annuler. Lorsqu’elle est présentée au reste du clan sous le nom de Rio Vidal, Death dit qu’elle est la sorcière verte originale, ce qui signifie que ses pouvoirs magiques lui donnent une certaine influence sur la vie et la mort.

Cela indique qui est Death, mais pourrait également laisser entendre que la version du personnage du MCU est beaucoup plus limitée en termes de pouvoir et de portée que ce à quoi on pourrait s’attendre. La mort dans les bandes dessinées n’a presque aucune règle à suivre, mais la version MCU pourrait être davantage un intendant de ceux qui sont décédés qu’autre chose. Cette retenue sur la Mort aiderait à expliquer la tension entre elle et Agatha ainsi que la raison pour laquelle la Mort n’a ressuscité aucun des membres morts du clan. Avec deux épisodes restants, il sera intéressant de voir ce que nous apprendrons d’autre sur l’itération MCU de Death.

