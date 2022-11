Lady Comforting Tiger Cubs est la meilleure chose sur Internet

De nombreuses vidéos sur Internet sont à la fois fascinantes et divertissantes. Certains d’entre eux ont souvent tendance à choquer les internautes. Une de ces vidéos d’une femme embrassant et réconfortant des bébés tigres est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Une utilisatrice nommée tiger-tiger678 est très populaire sur les réseaux sociaux et elle continue de publier des vidéos aléatoires de tigres sur Instagram. Récemment, ils ont posté cette adorable vidéo où l’on voit une femme câliner et choyer sans crainte des bébés tigres, qui semblent également être à l’aise avec elle.

Dès sa publication sur Instagram, elle est devenue virale en quelques heures seulement. La vidéo a maintenant reçu plus de 11 000 vues.

La section des commentaires était inondée d’emojis de cœur et d’amour. Certains ont simplement été étonnés de voir la vidéo, tandis que d’autres l’ont décrite comme “merveilleuse”.

Avant cela, l’utilisateur a également partagé une vidéo du plus mignon petit tigre et a cassé Internet. Nous parions que vous n’avez pas dû voir un ourson portant un T-shirt, n’est-ce pas ? Alors voilà. Ce petit dans la vidéo vole nos cœurs dans un T-shirt bleu et jaune.

Il a reçu plus de 16 000 vues sur le gramme et la section des commentaires est remplie de différents compliments. L’un des utilisateurs a écrit: “Il est adorable. S’il était à moi, son nom serait Elvis. Un autre a écrit: “Je pourrais l’embrasser sur tout son beau visage de bébé.”

