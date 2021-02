Lady Brittan, qui a siégé comme magistrat pendant 26 ans, a déclaré au Courrier quotidien: « Pas une seule personne dans cette affaire n’a démissionné, perdu son emploi, été licenciée, rétrogradée ou disciplinée. Personne du tout.

« Il y a eu un petit coup de main qui ne revient pas à une rangée de haricots. Si, dans un cas comme celui-ci, la responsabilité n’implique pas de licenciements ou de démissions au point de responsabilité, qu’est-ce alors que la responsabilité? »

La police a fouillé des centaines de cartes de condoléances pour son défunt mari, y compris celles de Boris Johnson, David Cameron et Gordon Brown, a déclaré Lady Brittan.

Lady Brittan, 80 ans, a dit au Courrier: « Je suppose qu’en tant qu’ancien magistrat, voire épouse d’un ex-ministre de l’Intérieur, j’ai toujours pensé qu’une solide boussole morale est essentielle à tout organisme public et en particulier aux forces de police, et surtout à ses dirigeants. Je pense que c’est très important.

« Cependant, il me semble que la police métropolitaine a préféré ses ambitions corporatives ou personnelles à une forte boussole morale. Je suppose que la question que je dois me poser, et peut-être que je pose publiquement, est quand et comment la culture d’entreprise va-t-elle changer. ? «