Lady Bowthorpe remporte le Nassau Stakes au Qatar Goodwood Festival | Nouvelles de course

Lady Bowthorpe a offert au jockey Kieran Shoemark son premier succès dans le Groupe 1 – et l’entraîneur William Jarvis son premier depuis 1994 – en remportant les Qatar Nassau Stakes à Goodwood.

Shoemark a tenu Lady Bowthorpe dans les premiers stades alors que les prétendants d’Aidan O’Brien, Joan Of Arc et l’impératrice Joséphine, ont pris le pas.

Joan Of Arc menait toujours dans la ligne droite, avec l’éventuelle finaliste Zeyaadah dans son sillage. Mais Shoemark a fait du chemin pour défier plus d’un sillon, puis s’est envolé pour la victoire d’une longueur et demie à 100-30.