Lady A appuie sur une pause en tournée alors que le chanteur Charles Kelley se concentre sur le «voyage vers la sobriété»

Lady A ne partira pas en tournée de si tôt.

Le groupe country a partagé jeudi sur les réseaux sociaux que le membre Charles Kelley est sur son “voyage vers la sobriété”, et par conséquent, leur tournée “Request Line” sera reportée.

Ils ont écrit: “Nous sommes un groupe, mais plus important encore… nous sommes une famille.”

Le groupe, anciennement connu sous le nom de Lady Antebellum, est composé de Kelley, Hillary Scott et Dave Haywood.

Ils ont poursuivi: “Afin d’être le groupe le plus sain, le plus fort et le plus créatif que nous puissions être, Lady A prendra le temps avec le soutien de nos familles et de notre équipe de professionnels pour traverser cela ensemble.”

Le groupe avait déjà fait une pause en 2015 et Kelley a poursuivi une carrière solo.

Dans leur message, le groupe n’a pas mentionné de calendrier potentiel pour reprendre la route, mais a exprimé sa gratitude à ses fans pour leur patience.

Kelley est le frère du chanteur Josh Kelley, marié à l’actrice Katherine Heigl.

Juste un jour avant, Lady A avait interprété sa chanson à succès, “Need You Now”, au CMA Fest.

Le trio a assuré aux fans dans leur déclaration que de nouvelles informations sur les billets concernant la tournée interrompue seraient fournies dans les prochains jours.

