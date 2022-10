L’adversité rend-elle plus fort ? Les scientifiques disent pas toujours

Il y a un vieil adage qui dit que l’adversité rend plus fort. La vraie vie montre que ce n’est pas toujours vrai, mais l’adage met en évidence un débat en évolution parmi les scientifiques sur la résilience.

Après des événements traumatisants et des crises telles que la maltraitance des enfants, la violence armée ou une pandémie, qu’est-ce qui explique pourquoi certaines personnes rebondissent, tandis que d’autres ont du mal à faire face ? Est-ce la nature — les gènes et autres traits inhérents ? Ou nourrir – les expériences de vie et les interactions sociales ?

Des décennies de recherche suggèrent que les deux jouent un rôle, mais que ni l’un ni l’autre ne scelle le destin d’une personne.

Bien que les scientifiques utilisent des définitions différentes, la résilience fait généralement référence à la capacité de gérer un stress intense.

“Cela implique des comportements, des pensées et des actions qui peuvent être apprises et développées chez n’importe qui”, selon l’American Psychological Association. Cet effort est plus difficile pour certaines personnes, en raison de la génétique, de la biologie et des circonstances de la vie, selon des preuves.

Des recherches américaines marquantes du milieu des années 1990 ont établi un lien entre les expériences négatives de l’enfance et une mauvaise santé mentale et physique à l’âge adulte. Il a constaté que chaque adversité supplémentaire s’ajoutait à des risques plus élevés par la suite.

Les scientifiques ont mené de nombreuses études pour tenter de comprendre pourquoi certains enfants sont plus vulnérables à ces expériences que d’autres.

Le pédiatre et chercheur californien, le Dr Thomas Boyce, a décidé d’approfondir cette question en raison de ses propres antécédents familiaux. Lui et sa sœur, qui a deux ans de moins, étaient extrêmement proches dans des circonstances familiales parfois turbulentes. Alors qu’ils devenaient adultes, la vie de Boyce semblait bénie par la chance, tandis que sa sœur sombra dans les difficultés et la maladie mentale.

Lors de tests en laboratoire, Boyce a découvert qu’environ 1 enfant sur 5 avait des réponses biologiques élevées au stress. Il a trouvé des signes d’hyperactivité dans la réponse de combat ou de fuite de leur cerveau et dans leurs hormones de stress. Des preuves concrètes ont montré que des enfants comme ceux-ci ont des taux plus élevés de troubles physiques et mentaux lorsqu’ils sont élevés dans des situations familiales stressantes. Mais les preuves montrent également que ces enfants hypersensibles peuvent s’épanouir avec une parentalité nourricière et solidaire, dit Boyce.

Ananda Amstadter, qui étudie le stress traumatique et la génétique à la Virginia Commonwealth University, a déclaré que ses recherches suggèrent que la résilience au stress est à peu près à moitié influencée par les gènes et à moitié par des facteurs environnementaux. Mais elle a souligné que de nombreux gènes sont probablement impliqués ; il n’y a pas de « gène de résilience » unique.

Dans d’autres études, les chercheurs de l’Université Duke Terrie Moffitt et Avshalom Caspi ont établi un lien entre les variations des gènes qui aident à réguler l’humeur et les risques accrus de dépression ou de comportement antisocial chez les enfants victimes de maltraitance ou de négligence.

Mais “les gènes ne sont pas le destin”, explique le Dr Dennis Charney, président des affaires académiques au Mount Sinai Health System à New York, qui a étudié les moyens de surmonter l’adversité.

Les traumatismes peuvent affecter le développement de systèmes cérébraux clés qui régulent l’anxiété et la peur. La psychothérapie et les médicaments psychiatriques peuvent parfois aider les personnes qui ont subi de graves traumatismes et difficultés. Et Charney a déclaré qu’une famille aimante, un solide réseau d’amis et des expériences positives à l’école peuvent aider à contrebalancer les effets néfastes.

Avec une petite enfance en Haïti marquée par la pauvreté et d’autres traumatismes, Steeve Biondolillo, 19 ans, semble avoir battu tous les records.

Ses parents désespérés l’ont envoyé à l’âge de 4 ans dans un orphelinat, où il a vécu pendant trois ans.

« Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait », se souvient-il. « Je viens d’être jeté dans une grande maison pleine d’autres enfants. » Il se souvient avoir été effrayé et abandonné, certain qu’il vivrait là pour toujours.

Un couple américain a visité l’orphelinat et a fait des plans pour l’adopter avec un jeune frère. Mais ensuite est venu le tremblement de terre dévastateur d’Haïti en 2010, qui a tué plus de 100 000 personnes et décimé la capitale d’Haïti et les villes voisines.

“Tout l’espoir que j’avais soudainement disparu”, a déclaré Biondolillo.

Finalement, l’adoption a eu lieu et la famille a finalement déménagé en Idaho. La nouvelle vie de Biondolillo lui a donné des opportunités dont il n’avait jamais rêvé, mais il dit qu’il était toujours hanté par “les bagages et les traumatismes que j’avais d’Haïti”.

Ses parents adoptifs l’ont engagé dans un club Garçons et Filles local, un endroit où lui et son frère pouvaient aller après l’école juste pour être des enfants et s’amuser. Biondolillo dit que les adultes qui le soutiennent là-bas lui ont donné un espace pour parler de sa vie, si différente des autres enfants », et l’ont aidé à se sentir accueilli et aimé.

Maintenant étudiant en deuxième année d’université avec spécialisation en travail social, il envisage une carrière en travaillant avec les nécessiteux, en aidant à redonner et à nourrir les autres.

Cela a été un voyage, dit-il, de “petit enfant effrayé à moi, jeune homme fier avec de grands objectifs et un grand avenir”.

___

Suivez la rédactrice médicale AP Lindsey Tanner sur @LindseyTanner.

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Lindsey Tanner, Associated Press