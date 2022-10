L’adversaire le plus coriace du football : Crise climatique et lutte pour un jeu plus durable | Nouvelles du football

Le football a fait face à de nombreux défis au cours des deux dernières années avec des clubs poussés au bord du gouffre et au-delà suite à des difficultés financières.

Les stades se sont tus à la suite d’une pandémie mondiale, tandis que la menace de la Super League européenne a presque changé le sport tel que nous le connaissons.

Mais cet épisode a démontré ce qui peut être réalisé lorsque la communauté du football se rassemble, et maintenant elle fait face à une menace encore plus grande à l’horizon.

Il ne peut y avoir de division en matière de changement climatique.

Cela a été considéré comme la dernière minute de prolongation de la finale de la Coupe du monde. Il faut faire quelque chose. À présent.

L’adversaire le plus coriace du football – qui sera diffusé pour la première fois le dimanche 9 octobre sur Sports du ciel – met en lumière cette crise qui engloutit le jeu et voici quelques éléments que le documentaire détaille avant sa première projection ce week-end.

La température la plus élevée jamais enregistrée au Royaume-Uni

L’été dernier a été extrêmement chaud avec la température la plus élevée jamais enregistrée au Royaume-Uni – 40,3 degrés Celsius le 19 juillet. La sécheresse a ensuite été déclarée en Angleterre quatre semaines plus tard après le mois de juillet le plus sec depuis 1935.

Dès que la température atteint environ 35 degrés Celsius, l’activité physique devient problématique. L’épuisement par la chaleur et le coup de chaleur deviennent alors de véritables dangers à tous les niveaux de la pyramide pour les joueurs, les arbitres et le public.

Ce n’est pas le premier extrême climatique. En 2007, le terrain de Sheffield Wednesday, Hillsborough, a été submergé après que la rivière Don a éclaté, laissant le terrain et les vestiaires inondés.

La boutique du club et les bureaux ont été gravement endommagés, tandis que Brunton Park de Carlisle United a subi un sort similaire en 2015 à la suite de la tempête Desmond.

La facture de réparation s’élevait à des millions. La vraie crainte est que l’urgence climatique rende ces événements plus longs, plus fréquents et plus extrêmes.

Un quart des stades des quatre meilleures ligues anglaises sous l’eau d’ici 2050

Pendant le documentaire, l’auteur et universitaire David Goldblatt rejoint Sky Sports Nouvelles présentateur David Garrido pour souligner la gravité de la situation actuelle.

“Des conditions météorologiques extrêmes entraînent des inondations extrêmes”, commence Goldblatt. “Nous ne parlons pas de quelques flaques d’eau sur le terrain ; nous parlons d’environ 1,5 mètre d’eau, ce qui signifie pas de football.

“En Angleterre, c’est vraiment grave. Mes calculs sont qu’environ un quart des stades professionnels des quatre meilleures ligues sont menacés d’inondation annuelle ou d’être sous l’eau d’ici 2050.

“Lorsque nous parlons de stades côtiers menacés, St Mary’s de Southampton est très proche de l’eau et très bas. Blundell Park de Grimsby et Glanford Park de Scunthorpe ont pas mal de problèmes.”

Mais il ne s’agit pas seulement de l’élévation du niveau de la mer. La crise climatique affecte également ces clubs à l’intérieur des terres. Des tempêtes extrêmes ont vu Tadcaster Albion non-ligue subir des inondations dévastatrices à quatre reprises depuis 2015.

Goldblatt craint que certains clubs encore plus grands ne soient pas à l’abri, avec le Stamford Bridge de Chelsea, le Craven Cottage de Fulham et le stade de Londres répertoriés comme étant vulnérables.

Les terrains sont les piliers de la communauté

Mais c’est plus tard dans la période footballistique que les stades sont les plus exposés aux éléments.

La protection contre les inondations est l’un des plus grands défis annuels pour des gens comme le directeur général de Lincoln City et président de l’EFL Trust, Liam Scully.

“Depuis que je suis au club de football au cours des cinq dernières années, nous avons eu des inondations assez importantes à deux reprises”, a déclaré Scully. Sports du ciel.

“Vous regardez du point de vue des revenus le coût de l’atténuation et le coût de la remise en place des choses.

“Les clubs de football sont des piliers de la communauté, donc lorsque vous mettez ces installations hors service pendant un certain temps. Les clubs de football sont bien plus qu’un simple lieu de matchs à 15 heures le samedi – nous perdrions également ces activités hors match. “

L’impact du changement climatique signifie que les clubs sont moins en mesure de faire face aux effets des fortes pluies ou de l’absence de pluie. Un manque d’argent signifie qu’ils sont incapables de mettre en place les mesures d’atténuation pour de telles extrémités météorologiques.

Le président de Forest Green Rovers, Dale Vince, a ajouté: “Plus vous montez dans les ligues, plus les clubs sont adaptables car ils ont de l’argent.

“Il s’agit d’énergie, de transport et de nourriture – comment vous vous alimentez, comment vous voyagez et ce que vous mangez. L’empreinte carbone d’un club de football n’est pas différente de celle d’une personne ou d’une entreprise de toute taille.”

L’UEFA et la FIFA ont la responsabilité de mettre les clubs au pas. Cela ne peut pas venir d’une seule personne mais des instances dirigeantes du football. Il doit être holistique et dirigé par le gouvernement car c’est l’affaire de tous.

100 millions d’euros de dégâts causés en Allemagne

Ce n’est pas une crise qui touche exclusivement les clubs du Royaume-Uni, mais une crise qui se fait clairement sentir à travers la planète. Il y a eu d’énormes inondations à l’automne 2021 dans toute l’Europe – en particulier en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Autriche.

Le Comité olympique allemand a déclaré que plus de 100 millions d’euros de dommages avaient été causés aux infrastructures sportives de base dans leur seul pays.

L’attaquant de Chelsea Kai Havertz a déclaré Sports du ciel: “Après les vacances, je suis allé en Allemagne et j’ai traversé certaines rues. J’ai vu que tout était détruit et que l’eau était très haute.

“Beaucoup de gens ont perdu leur maison, leurs vêtements, leurs animaux de compagnie et leurs souvenirs.”

Pendant l’été en Italie, à l’inverse, de plus en plus d’équipes sont obligées de mener leurs programmes de pré-saison à l’intérieur en raison de la chaleur extrême. Ce n’est que le début et ne fera qu’empirer.

Comment le football se défend

Mais qu’en est-il du football loisir ? Kickabouts avec vos potes? Eh bien, ils sont déjà vulnérables maintenant.

Les recherches qui ont été effectuées suggèrent qu’un tiers des terrains de football de base en Angleterre perdent environ six semaines par saison en raison d’inondations et d’un drainage inadéquat.

Claire Poole, directrice générale de Sport Positive, a déclaré: “Au niveau local, comment allons-nous faire venir les talents si les gens ne peuvent pas s’entraîner sur leurs terrains locaux à cause des événements météorologiques extrêmes auxquels nous sommes confrontés?

“C’est une menace existentielle qui est périlleuse pour l’avenir du football.”

À Birmingham, par exemple, 9 000 à 10 000 matchs sont actuellement reportés par saison. La pollution de l’air a également un effet sur la qualité des jeux qui se déroulent pendant les mois les plus chauds.

Alors, comment le football contribue-t-il au problème et que fait-on pour riposter ? Quels sont les plans en cours dans les principales organisations du football pour lutter contre l’urgence climatique ?

Comment la FA intensifie ses efforts pour un jeu plus durable

Michele Uva, directrice du football et de la responsabilité sociale à l’UEFA, a déclaré : “Nous sentons que nous devons agir. Nous devons utiliser notre pouvoir pour gagner le match dans ce domaine.

“Nous comprenons que cela pourrait avoir un impact croissant sur les matches et nous devons prendre en considération non seulement le sport mais aussi l’impact économique.

“Nous voulons nous engager avec les associations nationales et avec les clubs car ils ne seront jamais seuls. L’UEFA les soutiendra avec notre structure et notre expertise.”

La FA a décrit la crise climatique comme “l’un des problèmes les plus urgents de notre époque”. L’effet Halo à Southampton a fait un excellent travail dans la façon dont il a relevé ce défi en réduisant les plastiques à usage unique les jours de match à St Mary’s et en rénovant les meubles au lieu de les mettre en décharge.

De vieux ballons de football ont été donnés aux écoles et il existe plusieurs initiatives comme celles-ci pour réduire l’empreinte carbone du club.

L’impact environnemental de l’industrie de la mode

Les fédérations, les ligues et les clubs agissent clairement contre le changement climatique, mais de plus en plus de footballeurs et d’entraîneurs ripostent de différentes manières.

L’industrie de la mode a un impact environnemental très important. On estime qu’au Royaume-Uni, nous achetons plus de deux tonnes de vêtements chaque minute.

En un mois seulement, l’empreinte carbone de l’achat de nouveaux vêtements au Royaume-Uni est pire que celle de faire 900 fois le tour du monde en avion.

Ainsi, la quantité de kit dans le football est un gros problème.

L’industrie de la mode sportive représente entre 5 et 10 % de l’industrie mondiale de la mode. Que font les équipes lorsqu’elles changent de kit chaque saison ? Où vont les vieilles chemises ?

Le milieu de terrain de l’Union Berlin, Morten Thorsby, a démontré de manière proactive son soutien aux problèmes environnementaux et / ou liés au changement climatique.

Le joueur de 26 ans a fondé la We Play Green Foundation en 2020 – une organisation à but non lucratif visant à rassembler les footballeurs et à galvaniser l’action climatique dans l’industrie du football.

L’organisation s’est associée à des entreprises de recyclage pour collecter les anciens équipements de football des clubs et des joueurs afin de leur donner une seconde vie.

L’ancien gardien de but de Chelsea, Carlo Cudicini, a aidé à créer l’association caritative Footballers4Change, qui vend aux enchères des maillots portés par des joueurs du monde entier. Il ne s’agit pas seulement de chemises – les bottes sont également recyclées.

Le football commence à se rassembler pour souligner à quel point la situation est critique. Mais seul un véritable effort d’équipe suffira pour battre l’adversaire le plus coriace du football.

Regardez Football’s Toughest Adversent le dimanche 9 octobre à 21h sur Sky Sports.

