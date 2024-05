L’adversaire de GUNTHER pour la finale du tournoi WWE King Of The Ring confirmé

WWE



L’épisode d’aujourd’hui de WWE SmackDown a confirmé qui affrontera GUNTHER en finale du tournoi King of the Ring de cette année.

Randy Orton contre Tama Tonga était la demi-finale de SmackDown après avoir battu respectivement Carmelo Hayes et LA Knight en quarts de finale la semaine dernière.

Orton vs Tonga lors de l’événement principal de SmackDown et c’est Orton qui a remporté la victoire, ce qui signifie que la finale du King of the Ring 2024 est officiellement GUNTHER contre Randy Orton.

Solo Sikoa a tenté d’attaquer Orton après le match d’aujourd’hui, mais Kevin Owens est revenu pour effectuer l’arrêt.

GUNTHER a battu Jey Uso à Raw lundi dernier pour gagner sa place en finale.

Le vainqueur de la finale recevra une chance au titre mondial à WWE SummerSlam le 3 août.

C’est la même chose pour le tournoi féminin Queen of the Ring, avec ce set final qui sera disputé par Lyra Valkyria et la gagnante d’aujourd’hui de Bianca Belair contre Nia Jax.

