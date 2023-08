L’adversaire de Coco Gauff est réduite aux larmes alors qu’elle s’en prend à la foule de l’US Open qui l’a huée

Laura Siegemund a été réduite aux larmes après sa défaite face à Coco Gauff alors qu’elle accusait le public de l’US Open de manquer de « respect »..

Le joueur de 35 ans a menacé de provoquer la surprise au premier tour en remportant le premier set, avant de finalement perdre 3-6 6-2 6-4 à Flushing Meadows.

6 La star de l’US Open, Siegemund, a fondu en larmes après sa défaite face à Gauff. Crédit : Eurosport

6 L’Allemande a visé la foule à New York lors de sa conférence de presse d’après-match. Crédit : Eurosport

6 Les fans ont hué la double championne du Grand Chelem pour son jeu « lent » Crédit : Getty

Au cours d’un match épuisant qui a duré deux heures et 51 minutes, l’adolescente et favorite locale Gauff a critiqué son adversaire pour son jeu « lent ».

La joueuse de 19 ans était ravie lorsque l’arbitre Marijana Veljovic a déduit un point à l’Allemande dans le set décisif, tandis que les spectateurs huaient les tactiques dilatoires de Siegemund.

Siegemund, qui a remporté deux tournois de double du Grand Chelem à New York, a laissé échapper ses émotions lors de sa conférence de presse d’après-match.

Visant les fans, parmi lesquels l’ancien président américain Barack Obama et la légende de la boxe Mike Tyson, elle a déclaré : « Ils m’ont traité comme si j’étais une mauvaise personne.

« Est-ce que j’apprécierais davantage si vous jouiez un superbe coup et que les gens criaient et vous donnaient le respect que vous méritez pour votre performance à ce moment-là ? Oui, vous l’appréciez davantage.

« J’ai 35 ans. Pourquoi je joue au tennis ? J’ai gagné beaucoup d’argent, je ne vais probablement plus atteindre mon meilleur classement. Je joue là-bas pour les gens, pour l’effort.

« Je peux encore jouer. Mon corps me donne la chance de jouer un peu plus et je sais qu’il y a des fans qui apprécient se battre, ne pas abandonner et juste faire du bon sport.

« Je pense que c’est la première fois que je pleure lors d’une conférence de presse. Je pensais qu’en tant que joueur de tennis, vous êtes un artiste.

6 Siegemund a remporté le premier set, mais a finalement perdu au premier tour Crédit : Getty

6 Barack Obama et sa femme Michelle étaient présents pour regarder le thriller en trois sets Crédit : AFP

6 Tout comme Tyson, ancien champion du monde de boxe poids lourd. Crédit : Getty

« Vous devez aux gens, vous devez aux enfants qui regardent, vous devez aux gens qui achètent des billets pour beaucoup d’argent.

« En fin de compte, je rentre chez moi, je me regarde et je peux dire que j’ai fait un excellent travail, mais ai-je reçu quelque chose des gens pour cela ? Je ne l’ai pas fait.

« Peut-être que ce n’est pas zéro, mais peut-être que cela ressemble à un zéro fixe en ce moment.

« Même moins de zéro parce qu’ils m’ont mal traité, comme si j’étais un tricheur, comme si j’essayais des moyens sournois de gagner le match ou quelque chose du genre, ils m’ont traité comme une mauvaise personne.

« Il y a des gens qui lancent des raquettes, qui crient, qui font de mauvais gestes envers le public et à aucun moment de tout le match je n’ai fait quoi que ce soit, j’étais juste lent. »

Siegemund a ajouté : « Je suis un combattant, je n’ai jamais rien fait contre le public. Je suis resté calme. Je n’ai jamais fait le moindre geste contre le public.

« Et ils n’avaient aucun respect pour moi. Ils n’avaient aucun respect pour la façon dont je jouais. Ils n’avaient aucun respect pour le joueur que je suis.

« Ils n’ont aucun respect pour le tennis, pour le bon tennis. C’est quelque chose qui, je dois le dire, fait très mal. »