S’adressant à une conférence des agriculteurs dans le Madhya Pradesh vendredi, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré qu’ils n’avaient pas à s’inquiéter de l’abolition du prix minimum de soutien ou du système de mandi.

Les agriculteurs de plusieurs États du nord de l’Inde protestent depuis des semaines contre les trois nouvelles réformes de l’agro-marketing adoptées par le gouvernement indien en septembre. Beaucoup estiment que les lois iraient à l’encontre des avantages des agriculteurs et ont demandé une abrogation complète.

Rassurant les agriculteurs, Modi a déclaré que son gouvernement était prêt à discuter des trois réformes article par article, ajoutant que les problèmes des agriculteurs étaient sa « priorité absolue » et qu’il était prêt « les mains jointes et la tête baissée » à parler de chaque problème.

Dans son discours, le Premier ministre a également attaqué l’opposition pour trafic de désinformation sur les lois agricoles. Il a déclaré que les agriculteurs devraient se méfier des partis politiques qui tentent de les «manipuler et de les induire en erreur» à des fins politiques.

L’adresse, que Modi a livrée par appel vidéo, a été saluée par les médias sociaux, beaucoup appréciant les efforts du Premier ministre pour aider à résoudre la crise des agriculteurs.

Les agriculteurs, principalement du Pendjab, ont exigé que le gouvernement Modi annule les réformes destinées à investir dans le secteur agricole désuet, mais qui, selon les agriculteurs, les laisseront à la merci des grandes entreprises. Le gouvernement a cherché à apaiser les inquiétudes, en disant aux agriculteurs qu’ils gagneraient de nouveaux droits et opportunités. Six séries de pourparlers entre le ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar et les dirigeants des syndicats d’agriculteurs n’ont pas réussi à sortir de l’impasse.