L’adresse de Noël du roi Charles rend un hommage émouvant à la reine

Le roi Charles a utilisé son premier discours de Noël pour se souvenir de sa mère bien-aimée, à travers ses mots et où il a enregistré le message.

Sa Majesté a prononcé le discours dans la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor, où le monde a eu un dernier aperçu du cercueil de la reine alors qu’il descendait doucement à travers le sol dans le dernier moment émouvant de son service d’incarcération.

Dans des mots touchants, il a déclaré : « Noël est une période particulièrement poignante pour nous tous qui avons perdu des êtres chers. Nous ressentons leur absence à chaque tournant familier de la saison et nous nous souvenons d’eux dans chaque tradition chérie.

Il s’est souvenu de la croyance de sa mère en « la lumière surmontant les ténèbres ».

Icône de caméra Reine Elizabeth II. Le crédit: Chris Jackson / Getty Images

“La croyance de ma mère dans le pouvoir de cette lumière était une partie essentielle de sa foi en Dieu, mais aussi de sa foi dans les gens – et c’est une foi que je partage de tout mon cœur”, a déclaré le roi. “C’est une croyance en l’extraordinaire capacité de chaque personne à toucher avec bonté et compassion la vie des autres et à faire briller une lumière dans le monde qui l’entoure.”

Le roi a également profité de sa première émission de Noël pour sympathiser avec les familles aux prises avec la crise du coût de la vie et féliciter les individus, les organisations caritatives et les groupes religieux qui soutiennent les personnes dans le besoin.

Charles a parlé de la “grande anxiété et des difficultés” vécues par de nombreuses personnes essayant de “payer leurs factures et de garder leurs familles nourries et au chaud” lors de son message télévisé, qui présentait des images d’une banque alimentaire et d’autres scènes de repas distribués aux sans-abri.

Le Royaume-Uni est aux prises avec une crise économique due en partie à la guerre en Ukraine et le monarque a également félicité les bénévoles, rendant hommage aux “gens merveilleusement gentils” qui ont donné de la nourriture ou de leur temps.

Charles a livré son émission de Noël historique debout dans le cahier de la chapelle Saint-Georges, reflétant le discours festif de feu la reine en 1999, et il a suivi le modèle bien établi de sa mère, une réflexion personnelle sur l’année, touchant aux problèmes actuels et avec un cadre chrétien.

Icône de caméra Le roi Charles a parlé de sa défunte mère la reine et de croyances qui traversent les frontières de la foi. (AP PHOTO) Le crédit: PA

Mais le roi a également reconnu d’autres confessions, soulignant comment les communautés religieuses aidaient les personnes en difficulté financière et, comme les chrétiens, croyaient au « pouvoir de la lumière surmontant les ténèbres ».

Le thème central était une célébration du « dévouement désintéressé », une valeur incarnée par la reine Elizabeth et reflétée dans les actions de nombreuses personnes, des services d’urgence aux personnes d’esprit public, qui ont contribué à construire et à renforcer les communautés.

Le message préenregistré a commencé avec Charles réfléchissant sur la façon dont il se tenait «si près de l’endroit où ma mère bien-aimée, feu la reine, repose avec mon cher père» dans la chapelle commémorative du roi George VI, et il a remercié le public pour «l’amour et la sympathie» exprimés dans des cartes et des messages de condoléances.

Il a également décrit comment la période des fêtes était un “moment poignant” pour les familles endeuillées, ajoutant : “Nous ressentons leur absence à chaque tournant familier de la saison et nous nous souvenons d’eux dans chaque tradition chérie”.

Charles a dit qu’il partageait la «foi en les gens» de feu la reine qui peut toucher la vie des autres avec «bonté et compassion», ce qu’il a décrit comme «l’essence de notre communauté et le fondement même de notre société».

Ces qualités se sont traduites par le « dévouement désintéressé » des forces armées, des professionnels de la santé et de l’aide sociale, des enseignants et de tous ceux qui travaillent dans la fonction publique.

Il a ajouté: “Et en cette période de grande anxiété et de difficultés, que ce soit pour ceux qui, dans le monde entier, sont confrontés à des conflits, à la famine ou à une catastrophe naturelle, ou pour ceux qui, à la maison, trouvent des moyens de payer leurs factures et de garder leurs familles nourries et au chaud, nous voyons dans l’humanité des gens de nos nations et du Commonwealth qui réagissent si facilement au sort des autres.

«Je tiens particulièrement à rendre hommage à toutes ces personnes merveilleusement gentilles qui donnent si généreusement de la nourriture ou des dons, ou ce bien le plus précieux de tous, leur temps, pour soutenir ceux qui les entourent dans le plus grand besoin, ainsi que les nombreuses organisations caritatives qui le font. un travail extraordinaire dans les circonstances les plus difficiles.

Icône de caméra Le roi Charles et la reine consort accueilleront les sympathisants avant un déjeuner familial traditionnel. (AP PHOTO) Le crédit: PA

Des images ont été montrées des forces armées et des services d’urgence au travail, des soldats transportant des sacs de sable à une ambulance à grande vitesse, suivis de médecins et d’infirmières dans un service et de travailleurs sociaux dans une maison.

Le fils et la belle-fille du roi ont été montrés lors d’une visite à l’église St Thomas de Swansea en septembre, et il a déclaré: “Le prince et la princesse de Galles ont récemment visité le Pays de Galles, mettant en lumière des exemples pratiques de cet esprit communautaire.”

Le voyage de William et Kate à Swansea, et plus tôt dans la journée à Anglesey, était leur première visite au Pays de Galles depuis la réception de leurs titres et le prince a aidé à emballer un colis alimentaire familial pour une banque alimentaire, tandis que la princesse a discuté avec des infirmières de la pépinière communautaire qui orientent les mères vers le banque de bébé sur place de l’église.

D’autres membres de la famille royale ont été présentés lors d’événements officiels depuis la visite de la reine en 2018 au RAF Club de Londres à la reine consort remettant aux enfants des ours Paddington laissés à la mémoire du défunt monarque.

Le comte et la comtesse de Wessex et la princesse royale ont également été présentés, mais il n’y avait aucune image du duc et de la duchesse de Sussex, qui ont démissionné en tant que membres de la famille royale en 2020.