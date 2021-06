L’adorable Wiggle de ce perroquet pour dire «Je t’aime» fera fondre votre cœur, regardez

L’amour a des langages différents. Un mignon petit oiseau a exprimé l’émotion à travers un mouvement extrêmement adorable. Dans une vidéo qui a été partagée sur Instagram via leur portail, on peut voir un petit perroquet marcher avec désinvolture sur une table en montrant les mouvements. L’oiseau s’appelle Arlo et c’est un perroquet du Pacifique âgé de 2 ans. Le clip réconfortant enregistré à Dubuque, Lolwa, a été partagé dans le cadre de la série Weekly Fluff d’Instagram. L’humain du petit oiseau a révélé qu’il avait tendance à être extrêmement excité à l’idée de voir des friandises.

Comme on pouvait s’y attendre, la publication est devenue virale en un rien de temps et a reçu plus de cinq millions de vues en moins de 12 heures. La majorité des personnes dans la section des commentaires ont remarqué le look adorable d’Arlo et son joli mouvement. Certaines personnes ont également mentionné qu’il s’agissait de la vidéo la plus mignonne qu’ils aient vue sur Instagram ces derniers temps.

Arlo a son propre compte Instagram où il bénéficie d’un suivi de plus de 33 000 internautes. Sur la page, son humain partage ses activités passionnantes au jour le jour et de jolies images. Dans l’une des vidéos, son humain a partagé un clip au ralenti de lui volant vers la table. Le clip époustouflant a laissé les internautes en redemander.

Pour les non-savants, le perroquet du Pacifique est aussi appelé perroquet de Lesson ou perroquet céleste. L’oiseau appartient à une espèce de petit perroquet de la famille Psittacidés. Cette espèce d’oiseau est un merveilleux animal de compagnie car il est intelligent et peut également apprendre à parler et à faire des tours. À l’origine, ces oiseaux ont été trouvés au Mexique et en Amérique centrale et du Sud. Ils mangent généralement des choses comme des baies et des fruits de cactus, mais peuvent également être nourris avec des fruits, des graines, des légumes et des herbes.

