L’adorable vidéo de Sara Ali Khan avec Sharmila Tagore

Sara Ali Khan et Sharmila Tagore.

L’actrice Sara Ali Khan divertit ses abonnés sur les réseaux sociaux avec des aperçus de sa vie passionnante et aventureuse. Elle a récemment ravi ses fans en partageant une bobine spéciale mettant en vedette sa grand-mère, la légendaire actrice Sharmila Tagore.

Vendredi, Sara a posté un clip réconfortant du tournage de l’un de ses films et il a conquis le cœur de ses fans. La vidéo a capturé un beau moment entre Sara et sa grand-mère alors qu’elles se tenaient ensemble, pointant vers la lune à l’horizon au crépuscule. Ils tournèrent alors leur regard vers la direction opposée, là où le soleil venait de se coucher.

L’actrice de Kedarnath avait l’air radieuse dans un ensemble assorti rose, tandis que Sharmila Tagore respirait la grâce dans une chemise à fleurs. Sara a sous-titré la vidéo, « Journée spéciale ». Elle a choisi la chanson intemporelle de Lata Mangeshkar, « Chanda Hai Tu », comme musique de fond pour sa bobine. Le clip a également présenté le geste affectueux de Sara envers sa grand-mère bien-aimée alors qu’elle appuyait amoureusement sa tête sur l’épaule de Sharmila.









Les fans de Sara Ali Khan et Sharmila Tagore étaient ravis d’assister à ce moment attachant entre la petite-fille et la grand-mère. C’était rafraîchissant de les voir s’engager dans quelque chose d’amusant et d’excentrique, ajoutant au charme du flux de médias sociaux de Sara.

Sara Ali Khan a été vue pour la dernière fois dans le film « Zara Hatke Zara Bachke », aux côtés de Vicky Kaushal. Réalisé par Laxman Utekar, le film est sorti en salles le 2 juin.

Elle travaille également sur « Metro In Dino » d’Anurag Basu. Elle partagera l’écran avec Aditya Roy Kapur dans ce film. Elle a également signé ‘Ae Watan Mere Watan’, un projet soutenu par Karan Johar. Récemment, Sara a également terminé le tournage de « Murder Mubarak », qui met en vedette des acteurs stellaires comme Karisma Kapoor, Dimple Kapadia et Pankaj Tripathi.

Sara Ali Khan, connue pour sa beauté et son talent exquis, a conquis le cœur de millions de personnes à Bollywood. Malgré sa lignée royale, elle conserve un comportement terre-à-terre, ajoutant à son immense popularité. Suivant les traces de ses parents, Saif Ali Khan et Amrita Singh, Sara a fait ses débuts à succès à Bollywood avec le film « Kedarnath ».

Son lien avec sa grand-mère, l’emblématique Sharmila Tagore, est vraiment spécial, et des aperçus de leur belle relation peuvent être vus sur les poignées de médias sociaux engageantes de Sara.