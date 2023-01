L’adorable souhait de Kiara Advani pour le garçon d’anniversaire Sidharth Malhotra vous donnera envie de les voir se marier déjà

Kiara Advani vient de publier un souhait adorable pour le garçon d’anniversaire Sidharth Malhotra et a officialisé qu’ils étaient très ensemble. Partager la photo d’eux où le couple ne peut pas se quitter des yeux les montre en train de profiter du coucher de soleil. Eh bien, les fans sont impatients de savoir si cette photo provient de leur anniversaire ou quoi ? Ce que c’est que Kiara a excité ses fans et comment. Sidharth et Kiara ont les yeux rivés l’un sur l’autre sur cette photo et la légende lue par Kiara sur cette photo se lit, “Whatcha lookin at birthday boy”. Ne sont-ils pas adorables ensemble ?

Sidharth et Kiara se fréquentent depuis plus de 2 ans maintenant. Le couple s’est rencontré sur le plateau de Shershaah et depuis, ils sont inséparables. Regardez cette image adorable qui vous fera tomber amoureux de nouveau. Sidharth et Kiara forment le couple parfait et ont l’air faits l’un pour l’autre si vous ne pouvez toujours pas croire qu’il suffit de regarder cette image de remplissage adorée.

La photo devient virale sur Internet et vous fera souhaiter qu’ils se soient déjà mariés. Leurs rumeurs de mariage circulent depuis un certain temps maintenant, tandis que Sidharth les a réfutées en disant qu’il se concentre sur sa carrière et qu’il souhaite que ses fans se concentrent sur la même chose pour le moment et que si quelque chose se passe, il le dira au monde. Kiara et Sidharth seront également vus ensemble dans un autre film de comédie romantique dirigé par Shashank Khaitan. Les fans attendent avec impatience que le couple fasse une annonce officielle prochainement. Pendant ce temps, sur le plan professionnel, Sidharth travaille actuellement sur la police indienne dirigée par Rohit Shetty et attend la sortie de Mission Majnu, Kiara sera ensuite vue à Satya Prem face à Kartik Aaryan