L’adorable selfie de Kareena Kapoor Khan avec Jeh devient VIRAL ; Saif Ali Khan fait étalage de ses talents de cuisinier [View Pics]

Kareena Kapoor Khan et Saïf Ali Khan avec leurs enfants Taimour Ali Khan et Jeh Ali Khan sont actuellement au Royaume-Uni, la famille Khan y organise un gala. L’amie de l’actrice, Alexandra Galligan, partage des photos sur les réseaux sociaux. Elle a récemment partagé un adorable selfie dans lequel le mignon petit Jeh vole la vedette car il a l’air super mignon. Elle a également partagé une photo dans laquelle Saif Ali Khan affiche ses talents de cuisinier.

Tout en partageant le selfie, Alexandra a posté : “L’ambiance du dimanche se refroidit pendant que le chef Ali Khan travaille dur dans la cuisine !” Elle a partagé la photo de Saif prise dans la cuisine et a écrit : “Le dimanche parfait avec le chef Ali Khan qui nous prépare une tempête dans la cuisine. Délicieux !!” Découvrez les photos ici

Kareena Kapoor Khan a également partagé quelques photos de Londres. Outre Saif, Jeh et Taimur, elle est accompagnée de sa sœur Karisma Kapoor et de sa meilleure amie Amrita Arora.

Sur le front du travail, Kareena sera ensuite vue dans Laal Singh Chaddha qui met également en vedette Aamir Khan dans le rôle principal. Le film devrait sortir le 11 août 2022 et les promotions du film battent leur plein. Kareena n’a pas encore rejoint Aamir pour les promotions.

Outre Laal Singh Chaddha, Bebo sera vu dans The Devotion of Suspect X réalisé par Sujoy Ghosh. Le film sera présenté en première sur Netflix.

En parlant de Saif, l’acteur sera vu dans des films comme Vikram Vedha et Adipurush. Le premier devrait sortir le 30 septembre 2022 et le second sur les grands écrans en janvier 2023.