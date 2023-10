L’adorable PDA de Tamannaah Bhatia et Vijay Varma capture les cœurs alors qu’ils se mettent à l’aise devant les papas [Watch]

Bollywood assiste à la formation de nouveaux couples et désormais, l’actrice Tamannaah Bhatia et l’acteur Vijay Varma rejoignent la liste. Récemment, le couple a été aperçu lors d’un événement, affichant leur affection l’un pour l’autre. Tamannaah était magnifique dans une robe à fleurs, complétant son look avec un chignon haut élégant et un maquillage minimal. Vijay, vêtu d’une élégante veste noire imprimée, respirait le charme. Leur alchimie amoureuse était incontournable. Leur dernière apparition à l’écran a eu lieu dans le film « Lust Stories 2 », où les fans ont apprécié leur alchimie à l’écran. Le couple a été fréquemment aperçu lors de dîners, et Tamannaah et Vijay sont actifs sur les réseaux sociaux, exprimant ouvertement leur affection. les uns pour les autres. Tamannaah a été très occupée avec de récents projets de films et de séries Web. Avant cela, elle avait partagé l’écran avec la superstar Rajinikanth dans le film « Jailer ».