En plus d’être une superstar, un lutteur et un homme d’affaires, Dwayne «The Rock» Johnson est un père aimant. Et si vous êtes son ardent adepte des médias sociaux, ce n’est pas un fait inconnu. Dwayne utilise souvent ses réseaux sociaux pour partager son amour pour ses filles.

Dans un article récent, Dwayne a partagé des images de lui essayant de démêler les cheveux de sa fille cadette Tiana.

«Maintenant, malgré mon enfant de deux ans qui a l’air complètement TERRIFIÉ pour sa vie, ce papa est seul responsable de l’élimination de tous les enchevêtrements douloureux de ses cheveux», a-t-il déclaré en ajoutant, «faites défiler vers la gauche, et vous verrez l’énergie apaisante, des compétences capillaires exceptionnelles et une patience extraordinaire que papa alias Mr Golden Hands met en valeur. «

Il a en outre conclu le message avec une touche spirituelle, en disant: « Je suis peut-être chauve, mais je sais une chose ou deux sur les cheveux. Principalement parce que j’aurais aimé l’avoir. »

Le message a explosé sur les réseaux sociaux pour toutes les raisons évidentes, les internautes trouvant l’amour père-fille extrêmement adorable.

Un utilisateur a écrit: « Super mignon. Puis-je suggérer les produits pour les cheveux bouclés pour bébés de Johnson. Nous avons beaucoup de cheveux chez moi et cela fonctionne très bien! @Johnsonsbaby », tandis qu’un autre utilisateur a dit: « Qu’est-ce que @therock ne peut pas faire? 😂 il fait tout! Puis-je fixer un rendez-vous coiffeur pour mon petit? 😂 «

Il y en avait aussi d’autres, qui ont écrit: « @dani_falon ça ressemble un peu à Desi en tant que jeune fille! ❤️, » magnifique !!! 😍😍 Super papa !!! J’adore @therock ❤️❤️, « et ainsi de suite.

La star hollywoodienne bien-aimée est fière d’être le père de ses trois filles, Simone, Jasmine et Tiana.

Dans une interview précédente, le père de trois enfants avait dit un jour: «J’ai réalisé qu’être père est le plus beau travail que j’aie jamais eu et le plus grand travail que j’aurai jamais. J’ai toujours voulu être un grand père. J’ai toujours voulu donner [my children] des choses que je sentais ne jamais avoir. «

Plus tôt en décembre, Dwayne a partagé une photo sur son compte Instagram vérifié où il peut être vu assis avec une poupée Barbie à la main pendant que sa fille cadette Tia est occupée à jouer avec d’autres jouets.

«Après Noël,« Papa, viens jouer à Barbie avec moi », ce qui signifie en réalité… Papa tient cette Barbie pendant 45 minutes d’affilée pendant que bébé Tia fait ce qu’elle veut et ignore complètement Barbie tout le temps. Il est 17 heures quelque part? J’espère que votre Noël a été un bon Noël, mes amis. #DeathGripOnBarbie », a écrit l’acteur sur Instagram.