L’adorable histoire d’un couple du Kerala qui exploite un bus gagne les cœurs sur Internet

Un bus géré par la Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC) se démarque du reste de la flotte par l’expérience qu’il offre à ses passagers. Les bus de transport d’État, après un certain temps, acquièrent un aspect général et rustique. Mais ce bus est extrêmement propre, a des intérieurs décorés, des caméras de vidéosurveillance et un système de musique, entre autres. Le mérite de l’état impeccable du bus KSRTC revient à un couple nommé Giri et Thara. En plus de transporter quotidiennement les passagers dans le quartier d’Alappuzha, le bus favorise également l’histoire émouvante de ce couple qui est ensemble depuis vingt-deux ans mais s’est marié tout récemment en 2020. Les deux se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient dans une entreprise privée. et est finalement tombé amoureux. De multiples obstacles ont empêché les deux de célébrer leur amour en se mariant avant de finalement le faire pendant le verrouillage de COVID-19.

Depuis lors, les deux gèrent le bus. Pendant que Giri conduit le bus, Thara travaille comme chef d’orchestre. La documentation de leur histoire devient virale sur Facebook et a déjà accumulé plus de 15 vues lakh.

Le couple travaille au dépôt Haripad et commence sa journée aux premières heures de la journée. Ils nettoient eux-mêmes le bus et entreprennent leur trajet quotidien. Les passagers ont hâte de voyager dans le bus de Giri et Thara. Le bus est décoré de l’intérieur et contient des objets tels que des poupées, un assainisseur d’air et un tableau de destination à LED.

Le bus dispose également de six caméras de vidéosurveillance pour la sécurité des passagers et pour leur divertissement, le couple a également installé un système de musique. Et c’est ainsi qu’un trajet régulier en bus devient une expérience à part entière. Toutes les modifications apportées au bus ont été payées par Giri et Thara. Le bus et le couple qui le dirige ont gagné un certain nombre de fans dans la région en raison des aspects mentionnés du bus.

