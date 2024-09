L’adorable et la féroce stars du concours du photographe animalier de l’année 2024 — Colossal

Le concours Wildlife Photographer of the Year 2024 a battu son record de 60 ans avec un nombre impressionnant de 59 228 candidatures provenant de 117 pays et territoires. Organisé chaque année par le Musée d’histoire naturellele concours est connu pour mettre en valeur le drame, l’humour et les dures réalités que l’on trouve dans toutes les régions du monde.

Cette année, la liste des finalistes comprend deux images prises au moment où de grands félins attrapent leur proie, ainsi que plusieurs bagarres, l’une entre des abeilles et l’autre avec une lionne agacée et son compagnon trop enthousiaste. « In the Spotlight » de Shreyovi Mehta et l’adorable « Leaving the Nest » de Sasha Jumanca sont toutes deux reconnues dans la catégorie jeunesse, consacrée aux œuvres incroyables de photographes de moins de 10 ans.

Chaque année, les photos gagnantes sont exposées au Musée d’histoire naturelle de Londres. L’exposition 2024 ouvrira ses portes en octobre avant de parcourir le monde.

Xingchao Zhu, « Chasseur du clair de lune »

Georgina Steytler, « Centre d’attention »

Ian Ford, « Morsure mortelle »

José Manuel Grandío, « Tourner et sauter »

Lam Soon Tak, « L’araignée zigzag »

Samuel Stone, « Roches précieuses »

Sasha Jumanca, « Quitter le nid »

Shreyovi Mehta, « Sous les projecteurs »

Tamara Stubbs, « En route avec la banquise »

Theo Bosboom, « La force du nombre »

Thomas Vijayan, « La disparition de la calotte glaciaire »

William Fortescue, « Scène de tempête »