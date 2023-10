L’adorable baiser de Rani Mukherji à Shah Rukh Khan fait fondre le cœur des fans alors que Kuch Kuch Hota Hai fête ses 25 ans

Le doux baiser de Rani Mukherji à Shah Rukh Khan dans Kuch Kuch Hota Hai a laissé les fans tout chauds et confus alors que le film emblématique célèbre son 25e anniversaire. L’alchimie entre ces deux stars est indéniable, et leurs moments à l’écran continuent de faire fondre les cœurs même après toutes ces années. Lorsque les fans se souviennent de ce film bien-aimé, ils se souviennent de la magie et de la romance qui en ont fait un classique intemporel. Le geste adorable de Rani Mukherji envers Shah Rukh Khan n’est qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles Kuch Kuch Hota Hai occupe une place particulière dans le cœur des fans du monde entier. C’est un témoignage des performances incroyables et des moments inoubliables qui ont fait de ce film une partie intégrante du cinéma indien. Alors que nous célébrons les 25 ans de Kuch Kuch Hota Hai, chérissons l’amour, les rires et les émotions que ce film a apportés dans nos vies. C’est une véritable étape qui mérite d’être célébrée