La Suède, longtemps une valeur aberrante en termes de laisser-faire face à la pandémie de Covid-19, a appelé les résidents à porter des masques dans les transports en commun, entre autres restrictions – passionnants fans de mandats de masque et de verrouillage dans le monde entier.

Stockholm a recommandé aux citoyens de porter des masques dans les transports en commun pendant les heures de pointe à partir de vendredi, continuant de s’éloigner des politiques de non-intervention qu’il a adoptées pendant la majeure partie de la pandémie de Covid-19. Les directives étaient accompagnées de plusieurs réglementations plus strictes, notamment une limite d’occupation des magasins et des gymnases, une commande de travail à domicile pour les employés non essentiels et une limite de quatre personnes pour les rassemblements à domicile.

Bien que la recommandation de masque ne soit pas un ordre, même la moindre allusion à un renversement de la politique suédoise «business as usual» a mis le feu aux médias sociaux avec suffisance.je te l’avais dit»S.

Vous vous souvenez quand les COVIDIOTS ont dit que le Royaume-Uni devrait adopter une approche similaire à l’égard de la Suède? Via @euronews: La Suède dit aux citoyens de porter des masques dans les transports publics alors qu’elle se débat #COVID-19[FEMININE résurgencehttps: //t.co/xuc8SGPT6Z – Yorkshireman à Argyll 😷 (@YorkshireArgyll) 18 décembre 2020

La Suède prend des mesures de bébé concernant les masques. 10 mois après le début de la pandémie, ils recommandent désormais aux gens de les porter dans les transports en commun (mais uniquement aux heures de pointe) … Ils n’admettront jamais qu’ils ont attendu trop longtemps avec ce strict minimum. – sofia❄️☃️🌈 (@tmsofia) 18 décembre 2020

Beaucoup ont déclaré à tort la recommandation comme un ordre, espérant peut-être secrètement qu’elle le deviendrait.

Ce n’est qu’après neuf mois et près de 8000 (!!) décès que la Suède rend enfin les masques obligatoires dans les transports publics – lina (@JDrewSwaggie) 18 décembre 2020

La Suède rend les masques faciaux obligatoires dans les transports en commun, annonce le Premier ministre du pays, Stefan Lofven, alors qu’il resserre les restrictions relatives au COVID-19 avant la période de Noël. pic.twitter.com/KFPsxdGxuW – CGTN (@CGTNOfficial) 18 décembre 2020

Confondant la politique gouvernementale avec la science, certains ont pris cette décision comme un aveu de la part de la Suède que la science sur les masques n’était plus non concluante.

J’ai passé des mois sur Twitter à écouter des Suédois dire que «la science des masques n’est pas concluante». Alors, maintenant que le gouvernement a décidé de les recommander dans les transports publics en Suède, j’attends qu’on lui montre la «nouvelle» science … ou que l’on admette que c’était une énorme erreur dès le départ. – Christian Christensen (@ChrChristensen) 18 décembre 2020

Vu de l’extérieur de la Suède, une explication possible me vient à l’esprit: étant donné que leur stratégie initiale visait l’immunité du troupeau, les masques ralentissaient le processus. Maintenant, la propagation est trop rapide, alors ils utilisent des masques dans les transports publics comme une atténuation minimale? – François Heinderyckx (@FHeinderyckx) 18 décembre 2020

Beaucoup ont fait valoir que les nouvelles règles étaient trop peu nombreuses, trop tardives – et quelques-unes ont même pris cela comme un feu vert pour faire des reproches le pays pour les morts hors de ses frontières.

Moi quand la Suède recommande enfin des masques faciaux (parfois) pic.twitter.com/AFHSYvReai – Dr Julie Blommaert 👩🏼‍🔬 (@drjulie_b) 18 décembre 2020

La Suède va enfin recommander aux gens de porter des masques: Dhttps: //t.co/w8WMBM2j6X Sauf que ce n’est qu’à des moments précis de la journée 🙁 Uniquement dans les transports publics: (( Si tu veux :((( – Véritable ours soviétique (@MDKII) 18 décembre 2020

Cependant, plusieurs ont souligné que la Suède était loin d’être le seul pays à connaître une flambée de cas – et que certains pays dotés d’un masquage obligatoire faisaient bien pire.

Soudain, il y a un regain d’intérêt pour la Suède après avoir ignoré son succès tout l’été. Bizarrement, aucune mention des animaux de compagnie des enseignants – Corée du Sud, Allemagne ou Japon, Californie et New York … dont l’adoption du masque est proche de 100% … et les numéros de nouveaux cas explosent. Vaccin> Covid> Masques pic.twitter.com/zCLfwsHKQz – PlungeProtectionTeam (@ gamesblazer06) 18 décembre 2020

Dans un geste quelque peu illogique, le gouvernement suédois a menacé de fermer complètement les magasins et les gymnases si les nouvelles restrictions ne permettaient pas de ralentir la propagation du virus – bien qu’il ne soit pas clair comment doubler une politique « ratée » se traduit par un succès .

La répression fait suite à une rare condamnation publique de la politique nationale de santé par le roi suédois Carl XVI Gustaf, qui a déclaré plus tôt cette semaine que le pays avait «échoué» à lutter contre la pandémie. Une commission officielle a attribué mardi le nombre élevé de morts dans les maisons de retraite du pays à «lacunes systémiques»Dans les soins aux personnes âgées et une mauvaise gestion par le gouvernement. Neuf Suédois sur dix décédés de Covid-19 avaient plus de 70 ans et près de la moitié vivaient dans des maisons de retraite.

Aussi sur rt.com La Suède dit qu’un maximum de QUATRE personnes peuvent se rassembler à Noël, les travailleurs non essentiels resteront à la maison pendant un mois alors que les cas de Covid augmentent

La Suède a été l’une des rares nations à avoir refusé de fermer son économie et de bouleverser la société à cause de la pandémie de coronavirus, déclenchant une vague de ressentiment (et d’envie) de la part de ses voisins. Les partisans du verrouillage surveillent depuis longtemps le nombre d’infections et de décès dans le pays dans l’espoir qu’ils montent en flèche, validant ainsi – dans leur esprit – l’imposition de réglementations de plus en plus draconiennes sous couvert de lutte contre la pandémie.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!