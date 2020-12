En vertu des modifications apportées aux règles, la constitution hongroise autorisera uniquement les couples mariés et les célibataires ayant reçu une autorisation spéciale du gouvernement à adopter des enfants. Le mariage homosexuel n’est pas autorisé en Hongrie, bien que les unions civiles soient autorisées.

Les architectes de l’amendement, y compris la ministre de la Justice Judit Varga, l’ont conçu comme une protection pour les institutions chrétiennes traditionnelles du mariage et de la famille. Le changement stipule que « la mère est une femme, le père est un homme », a écrit Varga dans un Message Facebook Mardi.

Les groupes de défense des droits de l’homme ont critiqué la loi comme un pas en arrière pour la Hongrie. «C’est un jour sombre pour la communauté LGBTQ hongroise et un jour sombre pour les droits humains», a déclaré David Vig, directeur d’Amnesty International Hongrie, après l’adoption du projet de loi.

La Hongrie est dirigée par le gouvernement Fidesz depuis dix ans. Cette année, au milieu de la pandémie de coronavirus, le pays a promulgué un certain nombre de nouvelles lois qui, selon les critiques, portent atteinte aux droits des personnes LGBT, tout en frappant également les critiques d’Orban, un partisan de ce qu’il décrit comme une « démocratie illibérale ».

En mai, la Hongrie a interdit la reconnaissance légale du genre, ce qui signifie que les personnes transgenres et intersexuées ne peuvent pas changer qui elles étaient désigné à la naissance . Les critiques ont déclaré que cette décision était en contradiction avec les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme. La cour constitutionnelle hongroise a promis d’enquêter sur la question.

D’autres mesures législatives de mardi ont semblé permettre à Orban de repousser plus facilement les groupes d’opposition. Les changements constitutionnels faciliteront le contrôle indépendant des dépenses gouvernementales et faciliteront la déclaration de l’état d’urgence, ont déclaré des critiques.

Le gouvernement hongrois a déclaré que les changements visaient à créer un « système plus moderne et efficace, mieux adapté à l’environnement de sécurité en évolution et s’appuyant sur l’expérience de gestion de crise de ces dernières années », indique le rapport. texte explicatif de la loi.