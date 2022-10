L’adoption du vaccin bivalent COVID-19 de l’Illinois dépasse désormais 1,1 million de doses, annonce l’IDPH – Shaw Local

Le ministère de la Santé publique de l’Illinois a annoncé vendredi que l’État avait administré plus de 1,1 million de vaccins bivalents contre le COVID-19 depuis leur approbation début septembre.

Ce total comprend plus de 207 000 doses administrées au cours de la semaine dernière. Les nouveaux vaccins bivalents sont conçus pour offrir une protection supplémentaire contre les souches désormais dominantes de la variante Omicron.

“Je suis encouragé de voir le nombre important et croissant d’Illinoisiens qui prennent des mesures pour se protéger et protéger leurs familles avec le nouveau rappel bivalent”, a déclaré le directeur de l’IDPH, le Dr Sameer Vohra, dans un communiqué de presse. «Pour ceux qui n’ont pas reçu le nouveau rappel bivalent ou le vaccin contre la grippe, MAINTENANT est le meilleur moment pour être complètement immunisé et protégé, alors que les niveaux communautaires de COVID-19 sont encore relativement bas. Alors que nous connaissons actuellement une forte augmentation des maladies respiratoires pédiatriques graves qui entraîne une pénurie de lits pédiatriques – et en même temps confrontés à la perspective d’une recrudescence automnale et hivernale de COVID-19 et d’autres maladies qui nous affectent tous – je Je recommande fortement le dernier COVID-19 et les vaccins contre la grippe pour tous ceux qui sont éligibles. Ces vaccinations sont particulièrement importantes pour les personnes de plus de 50 ans, immunodéprimées ou souffrant de maladies chroniques. »

L’IDPH a annoncé que trois comtés de l’État sont considérés comme à risque “élevé” pour le COVID-19, mettant fin à une séquence de trois semaines de zéro comté à haut risque. Les trois comtés sont les comtés de Knox et Warren dans l’ouest de l’Illinois et le comté de Saline dans le sud de l’Illinois. Il y a 26 comtés au niveau de risque “moyen”, soit une augmentation de 10 par rapport à la semaine dernière.

Dans les comtés du niveau communautaire moyen, il est conseillé aux personnes âgées ou immunodéprimées (à risque de conséquences graves) de porter un masque dans les lieux publics intérieurs. Ils doivent également se mettre à jour sur les vaccins COVID-19 ou obtenir leur rappel bivalent, s’ils sont éligibles.

L’IDPH a annoncé vendredi 2 892 nouveaux cas confirmés et probables de COVID-19 et huit décès supplémentaires. De plus, le numéro de cas de jeudi était erroné de près du double, a annoncé vendredi l’IDPH. “L’IDPH a rencontré des erreurs de traitement le 20 octobre 2022 qui ont conduit à l’inclusion d’environ 3 000 cas en double dans les données de cas signalées. Celles-ci ont maintenant été corrigées. Le total correct de cas pour jeudi est de 2 975.

Jeudi soir, l’Illinois comptait 1 060 patients atteints de COVID-19 à l’hôpital, le plus depuis le 22 septembre. Parmi ceux-ci, 124 se trouvaient dans des unités de soins intensifs et 51 sous ventilateurs.

Pour jeudi, l’État a administré 39 621 vaccins.

Depuis le tableau de bord des données de l’IDPH :

Taux de cas pour 100 000 : 13,4 (en hausse de 1,2 par rapport à jeudi)

Pourcentage de lits de soins intensifs disponibles : 19%

Admissions à l’hôpital pour un diagnostic de COVID-19 (moyenne mobile sur sept jours) : 87 (plus 2 depuis jeudi)

Décès hebdomadaires signalés : 43 (en baisse de 9 par rapport à il y a une semaine)

L’Illinois a enregistré 3 796 038 cas au total de virus et 35 168 personnes sont décédées.

Mise à jour comté par comté: À la mi-avril, l’IDPH fournira une mise à jour comté par comté axée sur le taux de cas pour 100 000 personnes, le pourcentage de lits de soins intensifs disponibles, une moyenne mobile sur sept jours des admissions à l’hôpital diagnostiquées par COVID-19 et hebdomadaire des morts.

La définition d’une hospitalisation pour COVID-19 est comme suit: la moyenne sur sept jours du nombre quotidien d’admissions à l’hôpital ayant reçu un diagnostic de COVID-19, mesurée à l’aide du système de surveillance syndromique de l’Illinois.

L’Illinois recueille toutes les visites aux urgences et aux patients hospitalisés grâce à la surveillance syndromique de tous les hôpitaux de soins aigus de l’Illinois en temps quasi réel. Les données sont présentées avec un décalage de trois jours pour laisser le temps au diagnostic d’être signalé.

Comté Taux de cas/100 000 % de lits de soins intensifs disponibles Admissions à l’hôpital diagnostiquées COVID-19

(moyenne mobile sur 7 jours) Hebdomadaire

des morts bureau 21.2 20 0 0 Chicago 11.6 18 16 4 DeKalb 11.9 18 0 0 DuPage 14.8 19 8 3 grincheux 18.5 20 0 0 Kane 11 19 3 0 Kendall 10.7 20 0 1 Lac 12.1 19 5 0 la salle 12.7 20 1 0 Lee 8.3 18 0 0 McHenry 11.9 19 3 1 Lorgner 19.9 18 0 1 De banlieue

Cuisiner 13.5 16 20 9 Côté blanc 9.5 18 0 0 Sera 15.2 17 4 3

Mise à jour des vaccins : Vendredi, l’IDPH a signalé qu’un total de 29 622 775 doses de vaccins COVID-19 avaient été distribuées dans tout l’État, avec 24 478 907 vaccins administrés.

Vendredi, 8 386 856 Illinoisiens avaient été entièrement vaccinés, soit 65,83 % de la population. L’Illinois a une population de 12 741 080 personnes.

Numéros CDC :

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 5 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 869 821 (74,4 %)

Au moins 1 dose : 9 805 421 (82,2 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 12 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 428 943 (77,8 %)

Au moins 1 dose : 9 307 448 (85,9 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 18 ans et plus :

Complètement vaccinés : 7 776 603 (78,9 %)

Au moins 1 dose : 8 593 344 (87,2 %)

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 65 ans et plus :

Complètement vaccinés : 1 845 354 (90,3 %)

Au moins 1 dose : 1 994 743 (95 %)

Il peut y avoir jusqu’à 72 heures de retard dans les rapports des fournisseurs de soins de santé sur les vaccins administrés.

Dans le nord de l’Illinois, voici le pourcentage de la population entièrement vaccinée par comté :

Chicago : 69,41 %

Cuisinier de banlieue : 73,45 %

Lac : 71,21 %

Mc Henry : 66,47 %

DuPage : 76,18 %

Kane : 67,03 %

Volonté : 67,31 %

Kendal : 70,24 %

La Salle : 58,80 %

Grincheux : 58,15 %

De Kalb : 56,88 %

Lutte : 57,28 %

Lee : 59,26 %

Côté blanc : 52,18 %

Bureau : 57,10 %