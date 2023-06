L’adoption du budget de la Caroline du Nord avant le nouvel an semble hors de portée des législateurs du GOP

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Les législateurs républicains de Caroline du Nord se préparent à nouveau pour du temps supplémentaire afin d’adopter un budget du gouvernement de l’État et de conclure d’autres accords politiques substantiels avant de s’ajourner pour l’été.

Bien que la loi de l’État n’impose pas l’ajournement de l’Assemblée générale, les dirigeants législatifs espéraient faire adopter un nouveau budget avant le début du prochain exercice le 1er juillet et envoyer le reste de la législation au bureau du gouverneur démocrate Roy Cooper avant le 4 juillet.

Mais les meilleurs républicains ont déclaré cette semaine que rien ne se produirait probablement, citant des négociations prolongées entre la Chambre et le Sénat sur le plan de dépenses sur deux ans.

« Le budget n’est pas terminé et il reste plusieurs points de décision à prendre », a déclaré jeudi le sénateur Ralph Hise, un républicain du comté de Mitchell et l’un des négociateurs en chef du budget de la chambre. « Je pense que tout le monde ici souhaite que cela aille plus vite et que nous votions cela. »

L’Assemblée générale s’est réunie en janvier et, au printemps, la Chambre et le Sénat ont approuvé des projets de loi budgétaires concurrents. Alors qu’ils étaient d’accord sur les chiffres des dépenses nettes – 29,8 milliards de dollars pour le prochain exercice et 30,9 milliards de dollars pour l’année se terminant en juin 2025 – ils différaient dans les détails dans une foule de domaines.

La forme d’un ensemble de réductions d’impôts reste un point d’achoppement clé, ainsi que la manière dont des milliards de dollars de réserves proposées seront distribués pour des éléments tels que des projets d’immobilisations, le développement économique et des économies d’urgence, ont confirmé cette semaine des responsables républicains.

« Il y avait des différences assez importantes là-bas », a déclaré mercredi le président de la Chambre, Tim Moore, aux journalistes. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous nous rapprochons, mais nous avons encore du chemin à parcourir. » Sur les impôts, le budget du Sénat est allé beaucoup plus loin pour réduire les taux d’imposition sur le revenu des particuliers que la version de la Chambre.

L’année fiscale en cours se termine vendredi prochain, mais il n’y a aucune menace de fermeture du gouvernement sans budget de remplacement car la loi de l’État maintient les agences à des niveaux de dépenses de base.

Hise et Moore ont déclaré qu’il était peu probable qu’un accord soit conclu la semaine prochaine. Quoi qu’il en soit, les chambres devraient voter à nouveau pour le compromis et le transmettre à Cooper, qui aurait 10 jours pour décider s’il devait devenir loi ou s’il devait faire l’objet d’un veto.

Même si le budget comprend des dépenses et des dispositions politiques que Cooper déteste, il subira des pressions pour le signer.

Une loi d’État signée par Cooper en mars pour étendre Medicaid à des centaines de milliers d’adultes à faible revenu nécessite la promulgation d’une loi budgétaire avant que l’État puisse officiellement accepter et mettre en œuvre la couverture. L’expansion a été parmi les principales priorités législatives de Cooper.

Et si Cooper oppose son veto au projet de loi budgétaire qui lui est présenté, les républicains détiennent des majorités suffisamment larges cette année pour annuler ses veto si les législateurs du GOP sont tous présents et unis.

Après la semaine prochaine – au cours de laquelle les législateurs prévoient d’envisager des dérogations à d’autres projets de loi ayant fait l’objet d’un veto – les législateurs prévoient de ne tenir aucun vote vers le 4 juillet, avec un retour à Raleigh la semaine suivante. La planification suggère qu’ils sont prêts à continuer à travailler jusqu’en juillet.

Les républicains ont encore plusieurs mesures non budgétaires en attente qui ont été adoptées par au moins une chambre et qui seront soit approuvées par l’Assemblée générale, soit annulées.

Il existe des mesures électorales qui apportent des changements importants au vote anticipé en personne et aux bulletins de vote traditionnels par correspondance – et à la manière dont les membres des commissions électorales des États et des comtés sont choisis.

Une mesure visant à légaliser la marijuana médicale qui a été adoptée au Sénat il y a des mois siège à la Chambre. Les deux chambres ont avancé des mesures qui restreindraient l’accès aux soins de santé affirmant le genre pour les jeunes transgenres. Et les deux chambres négocient des mesures concurrentes pour retravailler l’adhésion à plusieurs commissions d’État clés contrôlées par les personnes nommées par Cooper.

Après une longue pause estivale, les républicains ont envisagé de retourner à Raleigh au début de l’automne pour redessiner l’Assemblée générale et les districts du Congrès avant le début officiel du cycle électoral de 2024.

Le redécoupage et les impasses budgétaires avec Cooper en 2019 et 2021 ont poussé la législature à travailler profondément à l’automne.

