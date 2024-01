L’adoption des paiements numériques repousse les méthodes traditionnelles

À l’aube de 2024, la transformation numérique poursuit sa progression dans des domaines de plus en plus nuancés de notre vie quotidienne – et les expériences de paiement ne font pas exception. Les millennials férus de technologie et les consommateurs de la génération Z sont à l’origine d’un changement systémique dans la manière dont les consommateurs paient. En s’engageant dans les nouveaux services financiers et les paiements numériques proposés par diverses marques, institutions financières (IF) et FinTechs, ces consommateurs valident bon nombre des réalisations les plus extraordinaires dans le domaine des paiements.

Cependant, cela a également posé un défi particulier aux prestataires de paiement : ces mêmes consommateurs donnent désormais le ton des attentes en matière d’expériences de paiement, et leur soif d’options de paiement rapides, sécurisées, transparentes et à faible coût oblige à faire des comptes à travers le monde. un secteur financier – un secteur qui récompensera l’agilité, la flexibilité et l’accessibilité.

Encaissement : la génération Y et la génération Z font pression pour les paiements numériques

L’argent liquide perd rapidement sa suprématie. Dans un contexte de montée en puissance mondiale de la culture numérique, les jeunes consommateurs optent de plus en plus pour les portefeuilles numériques et d’autres alternatives de paiement, obligeant les entreprises à se tourner vers les méthodes de paiement sans contact et numériques – et à compter avec l’éthique du numérique qui motive leur popularité.

Plus de 8 sur 10

Les paiements numériques constituent une tâche ardue à maîtriser pour les petites entreprises.

Alors que 85 % de la génération Z et 82 % des consommateurs du millénaire réclament les paiements numériques sans contact, de nombreux petites entreprises ont dû se démener pour suivre le rythme. Un chiffre inquiétant de 27 % sont coincés dans une ornière de paiement traditionnelle, ce qui met en évidence un faux pas important avec une tendance clé de consommation. Si les entreprises veulent prospérer, elles doivent non seulement rester à l’écoute des acheteurs de demain, mais également adopter les méthodes de paiement numériques qu’elles privilégient.

Les Américains redémarrent leur portefeuille, et tout tourne autour du numérique.

Portefeuilles numériques ne sont plus une tendance mais une réalité du paysage américain des paiements. Plus de la moitié des consommateurs américains troquent le cuir contre des pixels, grâce aux 91 % de consommateurs de la génération Z qui sont les plus susceptibles de tous les consommateurs d’adopter les paiements numériques. Ne vous y trompez pas cependant : les Millennials et la génération X rejoignent également le mouvement numérique, transformant la façon dont les Américains paient.

L’argent liquide se refroidit à mesure que les consommateurs s’intéressent aux paiements numériques.

Déjà, 24 % des consommateurs adultes américains échangent de l’argent liquide contre alternatives numériques. Pendant ce temps, 3 consommateurs sur 5, dont 7 millennials sur 10, envisagent un avenir où tous les paiements seront numériques. Alors que le soleil se couche sur les paiements traditionnels, il incombe aux banques et aux institutions financières de saisir l’heure du numérique. La question est : Vont-ils augmenter avec le temps ?

Les banques et les FinTech transforment les anciens modes de paiement

La vague des paiements numériques déferle sur le secteur financier, obligeant les banques et institutions financières traditionnelles à s’adapter ou à périr. La concurrence des FinTechs de paiement et même des marques de vente au détail elles-mêmes pousse les piliers du secteur financier à réinventer leur approche des paiements – et même à réévaluer les modèles de banque de détail de longue date.

94%

Les marques misent sur les services financiers, et ça marche.

Les banques traditionnelles ne sont plus la référence en matière de services financiers. Une récente enquête de Vodeno/Aion Bank révèle un profond changement dans le comportement des consommateurs : 52 % des consommateurs européens âgés de 25 à 34 ans abandonnent les banques à l’ancienne au profit des commodités de produits financiers proposés par la marque. Cette tendance met en évidence un gouffre grandissant entre les pratiques bancaires traditionnelles et les préférences numériques de la génération Z et des consommateurs du millénaire.

Les banques se préparent à une confrontation en matière de technologie de paiement avec les FinTech.

Les lignes de bataille ont été tracées. Les banques traditionnelles, assiégées par l’avancée incessante des FinTech, réagissent en adoptant l’innovation. Des recherches récentes montrent que presque toutes les banques (94 %) sont sur le point d’investir dans les technologies de paiement modernes. Ce pivot n’est pas simplement une réponse à Les défis des FinTech mais une stratégie de survie pour le secteur bancaire traditionnel – de peur qu’il ne cède encore plus de terrain à ces rivaux agiles. Cette décision est d’autant plus cruciale que les paiements par banque promettent d’inaugurer une toute nouvelle perturbation de l’écosystème des paiements.

Paiements à grande vitesse : le paiement par banque est sur le point de changer le commerce

L’art de payer ne se résume pas à l’art de payer. Le concept sous-jacent de la transaction elle-même est en train d’être redessiné grâce aux technologies de paiement avancées. Des outils de paiement par banque aux collaborations qui les sous-tendent, le secteur des paiements assiste à une adoption rapide de ces technologies sans précédent dans le commerce quotidien.

Solutions de paiement Pay-by-Banque

Les banques pourraient être à la tête de la prochaine révolution des paiements numériques.

Les paiements de compte à compte (A2A), également appelés virements de paiement par banque, pourraient constituer le nouvel avenir des paiements. Cette méthode contourne les réseaux habituels de cartes de débit et de crédit, transférant plutôt des fonds directement entre comptes bancaires, généralement en temps réel. Cela réduit non seulement le coût des transactions, mais minimise également le risque de fraude en supprimant la nécessité pour les utilisateurs de partager des données sensibles telles que les numéros de carte de crédit.

Malgré les avantages du paiement par banque, cette méthode n’a pas encore atteint son potentiel, puisque seulement 36 % des consommateurs l’ont utilisée au cours du dernier trimestre. Le principal obstacle à son utilisation vient du manque de connaissance de sa disponibilité. PYMNTS Intelligence a récemment révélé qu’environ 33 % de la génération Z et environ 24 % des consommateurs de services bancaires de détail du millénaire ne connaissent pas les options de paiement A2A de leurs banques. Les banques sont désormais confrontées à la lourde tâche de sensibiliser les consommateurs à leurs solutions de paiement innovantes internes – une étape cruciale pour parvenir à une adoption plus large.

HSBC va au-delà des normes bancaires traditionnelles.

La nouvelle application internationale de paiement par banque de HSBC, Zing, est bien plus qu’un simple produit de paiement. C’est une déclaration. En entrant sur la scène mondiale des paiements numériques, le géant bancaire défie les poids lourds de la FinTech et adopte une approche agile pour répondre à l’évolution des demandes des consommateurs. L’accessibilité universelle de Zing souligne une tendance plus large du secteur bancaire qui s’accélère : innover et s’adapter à l’appétit insatiable des consommateurs pour des options de paiement rapides, sécurisées et flexibles… ou bien.

Chase et Mastercard s’associent pour remodeler les paiements du commerce électronique.

Le partenariat entre JP Morgan Chase et Mastercard vise à améliorer et rationaliser l’infrastructure de paiement américaine. Leur outil de paiement par banque co-développé combine la technologie bancaire ouverte avec des capacités de chambre de compensation automatisée (ACH), offrant aux entreprises de détail une solution de paiement par banque sans précédent qui réduit les coûts de traitement des paiements jusqu’à 80 % et améliore l’efficacité des commerçants de commerce électronique. . Pourtant, malgré leur disponibilité et leurs avantages potentiels, les expériences de paiement transformatrices telles que le paiement par banque restent largement méconnues des consommateurs.

Les caisses de vente au détail subissent une mise à niveau des paiements numériques avec des options de paiement par banque.

L’expérience de paiement au détail fait l’objet d’une transformation numérique, illustrée par l’intégration de la solution de paiement par banque de Link Money par le fournisseur de solutions de commerce électronique Bold Commerce. Ce partenariat permet non seulement aux détaillants d’exploiter l’efficacité des paiements bancaires ouverts, mais représente également une victoire pour les consommateurs favorables à des méthodes de paiement rapides, sécurisées et flexibles.

Élaboration d’une stratégie pour 2024 : étapes proactives pour lancer l’adoption des paiements numériques au cours de la nouvelle année

Les progrès rapides des technologies de paiement numérique au cours de l’année dernière ont profondément remodelé le secteur des paiements. À l’approche de 2024, les processeurs de paiement ainsi que les banques et institutions financières traditionnelles sont confrontés à des défis critiques. Ceux-ci inclus:

Intégrer de manière transparente des technologies avancées telles que la blockchain et l’intelligence artificielle (IA) dans les systèmes existants, souvent obsolètes.

Naviguer sur un marché extrêmement concurrentiel dans lequel la fidélité des consommateurs dépend davantage de la qualité du service et de l’expérience utilisateur que de l’allégeance à la marque.

Trouver un équilibre délicat entre répondre aux demandes des consommateurs et améliorer leurs expériences de paiement

La demande croissante de solutions de paiement rapides, sécurisées et fluides présente non seulement une opportunité substantielle, mais nécessite également un recalibrage stratégique de la part des fournisseurs : une nouvelle résolution en matière de paiements.

PYMNTS Intelligence prescrit la feuille de route exploitable suivante :