L’adoption des factures de dépenses est une bonne nouvelle pour les propriétaires d’entreprises locales

LAKEWOOD, Colorado — La Chambre des représentants et le Sénat américains ont adopté samedi un projet de loi de dépenses temporaire qui maintient les agences fédérales ouvertes jusqu’au 17 novembre, permettant à certains propriétaires d’entreprises locales de pousser un soupir de soulagement.

Une fermeture du gouvernement a un effet d’entraînement qui se fait sentir dans tout le pays, y compris ici à Denver. Le Centre fédéral de DenverLe campus de Lakewood apporte beaucoup d’affaires aux restaurants à proximité.

Robinet et gril Westrail il y a généralement une bonne foule.

« Il y a un assez bon buzz ici », a déclaré Mike Mortimer, directeur général de Westrail Tap and Grill.

Le restaurant propose également de la bonne nourriture et des boissons.

« Beaucoup de bons hamburgers, nos ailes sont excellentes », a déclaré Mortimer.

Westrail Tap and Grill bénéficie également d’un bon emplacement au 195 South Union Boulevard.

« C’est un bon endroit », a déclaré Mortimer.

À moins qu’il y ait une fermeture du gouvernement, parce que c’est si proche du Centre fédéral.

« Nous sommes à cinq minutes du Centre fédéral, qui se trouve juste en bas de la rue », a déclaré Mortimer.

Ce qui signifie beaucoup de trafic de la part des travailleurs fédéraux sur le campus de 623 acres, s’ils travaillent.

« Réunions d’affaires, déjeuners de travail, parfois ils viennent aussi dîner », a déclaré Mortimer. « Chaque entreprise compte, surtout avec le Centre fédéral qui est si proche et tous ces fonctionnaires, s’ils n’ont pas de travail et ne sont pas payés, ils ne voudront pas sortir. »

Le gouvernement a évité la fermeture, mais les restaurants en ont assez entendu parler du mot « S ».

« L’arrêt dû au COVID également, et nous avons à peine réussi à le surmonter », a déclaré Mortimer. « Je prie pour que cela n’arrive pas et que nous puissions continuer à prospérer et à avancer au lieu de reculer. »

Une prière exaucée.

